HTC Desire 10 Pro Download Mode’a girme yazımızda yazanları uyguladıktan sonra, HTC Desire 10 Pro Recovery Mode’a girme işlemine başlayabilirsiniz.

HTC Desire 10 Pro Recovery Mode’a Girme

Telefonunuzu Download Mode’a aldıktan sonra, Reboot to bootloader seçeneğinin üzerine gelerek Güç tuşuna basın.

Telefonunuz yeniden açıldığında, karşınıza gelen ekranda Boot to Recovery Mode seçeneğinin üzerine gelerek Güç tuşuna basın.

Eğer telefonunuz yeniden açıldıysa, Güç tuşuna basılı tutarak kapanmasını sağlayın.

Bunun ardından Güç + Ses yükseltme tuşlarına basılı tutarak biraz bekleyin.

Recovery Mode menüsü karşınıza geldiğinde, Ses yükseltme / kısma tuşları ile menüde gezebilirsiniz. Ayrıca seçtiğiniz seçimleri onaylamak için Güç tuşuna basmanız yeterli olacaktır.

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