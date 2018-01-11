Alcatel 3C Basına Özel İşlenmiş Görüntülerle Sızdı

Birkaç gün önce CES’te Alcatel yeni akıllı telefonlarının tam bir listesini yayınlamıştı. Tümü beğenilen 18:9 en boy oranındalar. Firmanın gelecek ay MWC etkinliğinde 1, 3 ve 5 serisi cihazlarını tanıtması bekleniyor. Alcatel 5’in görüntüleri kısa süre önce sızdı ancak şimdi de küçük kardeşi Alcatel 3C ortaya çıktı.

İddialara göre 3C isimli model 1440 x 720 çözünürlüğünde 6 inç bir “HD+” dokunmatik ekrana sahip. Çipset tarafında ise MediaTek MT8321’e işaret edilmiş. Raporlarda modelin 1GB RAM, 16GB depolama ve arkada 8 MP önde 5 MP olmak üzere iki adet kamera ile geleceği söyleniyor. Android Nougat çalıştırılıyor ve 3.000 mAh bir batarya mevcut. Görselde görüldüğü üzere arka tarafa yerleştirilen bir parmak izi okuyucusu var.

Fiyat tarafında 120 USD’ye işaret ediliyor. Markanın portföyündeki diğer cihazlar ise 1X, 3, 3V, 3X ve 5 isimlendirmesine sahipler. “5” modelinin en yüksek donanım özelliklerine sahip olması bekleniyor.