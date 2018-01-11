Motorola Moto G 2015’e Android 8.0 Oreo yüklemek için izlenmesi gereken aşamaları ele alıyoruz. Önde gelen akıllı telefon üreticilerinden olan ve faaliyetlerini Lenovo çatısı altında sürdüren Motorola’nın 2015 yılında kullanıma sunduğu 3. nesil Moto G akıllı telefonu giriş seviyesi donanımsal özelliklerle geliyordu. Kutusundan Android 5.1.1 Lollipop işletim sistemi versiyonuyla çıkan cihaz daha sonra Android 6.0 Marshmallow güncellemesini almıştı.

TWRP recovery kurulmuş ve root atılmış Moto G 2015 akıllı telefonda geliştirici Alberto97‘nin hazırladığı Lineage OS 15 custom ROM ile Android 8.0 Oreo işletim sistemi versiyonuna geçilebiliyor.

Bu custom ROM’un elbette bazı sıkıntıları var. ROM yüklendiğinde kamera ve VoLTE özelliği devre dışı kalıyor. Tabii bunlar dışında henüz tespit edilmemiş / raporlanmamış başka sorunlar da olabilir. Bu nedenle ROM’u flash’lamadan önce nandroid yedeğinin alınması önem teşkil ediyor. Kişisel bilgileriniz için buradaki uygulamalardan birisini kullanarak yedek almanız öneriliyor. USB Debugging seçeneği etkinleştirilmeli. Cihazı yeteri kadar şarj ettiğinizden emin olun.

Motorola Moto G 2015’e Android 8.0 Oreo Yüklemek (Custom ROM)

NOT: Custom ROM yüklemelerinin ardından cihazda bazı bileşen, uygulama ve servisler sorun çıkarabilir veya hiç çalışmayabilir. (Eksiklere yukarıda değinmiştik ama başka sorunların da olabileceğini unutmayın) Stock ROM’a geri dönmek durumunda kalabilirsiniz. İşleme başlamadan önce bu risklerin olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Sorumluluğun tamamen kendinizde olduğunu unutmayın.

Öncelikle buradan Lineage OS 15 paketini indirin. Bu bağlantıdan da Google Apps paketini indirin. Lineage OS, Google servislerini ön yüklü olarak içermediği için bunları ekstradan yüklemelisiniz.

Akıllı telefonu güç tuşunu kullanarak kapatın. Cihazı recovery modunda çalıştırın ve wipe data factory reset, wipe cache partition, wipe dalvik cache seçeneklerini kullanarak temizlik gerçekleştirin. Akıllı telefonu yeniden başlatın.

Moto G 2015’i USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın.

İndirdiğiniz ROM ve Google Apps paketlerini akıllı telefonunuza transfer edin.

Cihazı kapatın, recovery modunda çalıştırın. TWRP ana menüsünde Install‘a dokunun ve Lineage OS 15 paketini seçin, flash’lamak için gerekli olan kaydırma hareketini uygulayın.

Yine Install menüsünden aynı işlemi Google Apps için de gerçekleştirin.

Cihazı yeniden başlatabilir ve Android 8.0 Oreo işletim sistemi versiyonunun tadını çıkarabilirsiniz. İlk açılışın biraz zaman alabileceğini hatırlatalım. Soru, değerlendirme ve yorumlarınız için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.