Taşınabilir medya çalar iPod, akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle birlikte yavaş yavaş maziye gömülmeye başlandı. Akıllı telefonlara uygulama geliştiricileri tarafından sağlanan müzik uygulamalarıyla akıllı telefonlar daha işlevsel hale geldi ve müzik dinlemek için ikinci bir cihaza gerek kalmadı.

iOS: iPod’dan Bilgisayara ve iPhone’a Müzik Aktarma

Senkranizasyonu Otomatik Olarak Engelleyin

Bilgisayarınıza bağlı bir iOS cihazı olmadığından emin olun ve daha sonra iTunes’ı bilgisayarınızdan açarak Windows’ta Düzenle > Tercihler‘e, Mac’te iTunes > Tercihler‘e gidin. Ardından Cihazlar sekmesine tıklayın. Bu sekmeye tıkladıktan sonra açılan seçeneklerden iPod’ların, iPhone’ların ve iPad’lerin Otomatik Olarak Senkranizasyonu’nu Engelle kutucuğuna dokunun. Son olarak Tamam‘a tıklayın ve iTunes’u kapatın.

iPod’unuzda Yer Alan Müzikleri Bilgisayara Kopyala

Senkranizasyonu otomatik olarak engelleme işlemini iTunes’ta tamamladıktan sonra iPod’unuzu bilgisayara bağlayın ve Dosya Gezgini‘nde iPod sürücüsünü açın, iPod_Control > Music klasörüne gidin. Bu klasörde ismi F harfiyle başlayan dosyalar yer almaktadır. F harfiyle başlayan tüm dosyaları sabit diskinize kopyalayın. Bu, iPod’unuzda yer alan tüm müzikleri bilgisayarınıza aktaracaktır.

iPod’unuzda yer alan tüm müzikleri bilgisayarınıza attıktan sonra iTunes’u bilgisayarınızdan çıkartın. Bunu yapmak için bilgisayarınızdan iTunes sürücünüzün üzerine sağ tıklayın ve çıkan seçeneklerden Çıkart‘a dokunun.

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