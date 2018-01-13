Android Telefonlar İçin Sony Xperia Uygulamaları ile karşınızdayız. Walkman ve PlayStation gibi güçlü markalarıyla sektörün köklü firmalarından olan Sony yıllardır başarılı Android telefonlar da üretiyor. Firma her ne kadar akıllı telefon pazarında Apple ya da Samsung’u aşamamış olsa da beğenilen cihazları var. Ürünlerin sunumu ve stock Sony uygulamaları hayli başarılı.

Geliştiriciler Sony Xperia uygulamalarını daha önce de farklı marka Android telefonlar için port ediyordu fakat bunlar TWRP recovery kurulmuş ve root atılmış cihazlara yüklenebiliyordu. Artık bu uygulamalar root’suz Android telefonlara da APK dosyalarıyla yüklenebiliyor.

Tabii bazı eksikler de yok değil. Örneğin müzik uygulamasında ses ayarları bulunmuyor. Bazı akıllı telefonlarda Albüm uygulamasında hafıza kartındaki fotoğraflara erişimde sıkıntı yaşanabiliyor. Uygulamalar genellikle stock Android işletim sistemine yakın yazılımla gelen cihazlarda sorunsuz çalışıyor. Samsung, Huawei, Xiaomi gibi Android’in fazlaca özelleştirildiği bir akıllı telefonunuz varsa uygulamalarla sorun yaşama ihtimali yükseliyor.

Bu uygulamaları XDA forum üyelerinden geliştirici port etti. Güncellemeleri buradaki XDA konusundan takip edebilirsiniz.

Android Telefonlar İçin Sony Xperia Uygulamaları

Music

Album

Video

Home

Keyboard

Widget

Calendar

Weather App

Movie Creator

Clock App

Email App

Photo Editor

Podcast

Soru, yorum ve değerlendirmeleriniz için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.