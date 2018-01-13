HTC One E8 Dual’e Android 8.0 Oreo yüklemek için izlenmesi gereken aşamaları ele alıyoruz. Tayvan merkezli akıllı telefon üreticisi HTC’nin One E8 Dual modeli akıllı telefonu 2014 yazında kullanıcılarla buluşturulmuştu. O dönemin üst düzey akıllı telefon modellerinden olan ürün kutusundan Android 4.4.2 KitKat işletim sistemiyle çıkıyordu ve son olarak Android 6.0.1 Marshmallow güncellemesini aldı.

TWRP recovery kurulmuş ve root atılmış One E8 Dual akıllı telefona geliştirici aj20010319‘un hazırladığı Lineage OS 15 custom ROM çözümü ile Android 8.0 Oreo işletim sistemi versiyonu yüklenebiliyor.

Hemen her custom ROM çözümünde olduğu gibi bu ROM’un da bazı sorun ve eksikleri olabilir. Geliştiricisi bu konuda herhangi bir açıklama yapmamış, bu nedenle ROM’u flash’lamadan önce nandroid yedeğinin alınması önem teşkil ediyor. Kişisel bilgileriniz için buradaki uygulamalardan birisini kullanarak yedek almanız öneriliyor. USB Debugging seçeneği etkinleştirilmeli. Cihazı yeteri kadar şarj ettiğinizden emin olun.

HTC One E8 Dual’e Android 8.0 Oreo Yüklemek (Custom ROM)

NOT: Custom ROM yüklemelerinin ardından cihazda bazı bileşen, uygulama ve servisler sorun çıkarabilir veya hiç çalışmayabilir. Stock ROM’a geri dönmek durumunda kalabilirsiniz. İşleme başlamadan önce bu risklerin olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Sorumluluğun tamamen kendinizde olduğunu unutmayın.

Öncelikle buradan Lineage OS 15 paketini indirin. Bu bağlantıdan da Google Apps paketini indirin. Lineage OS, Google servislerini ön yüklü olarak içermediği için bunları ekstradan yüklemelisiniz.

Akıllı telefonu güç tuşunu kullanarak kapatın. Cihazı recovery modunda çalıştırın ve wipe data factory reset, wipe cache partition, wipe dalvik cache seçeneklerini kullanarak temizlik gerçekleştirin. Akıllı telefonu yeniden başlatın.

One E8 Dual’i USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın.

İndirdiğiniz ROM ve Google Apps paketlerini akıllı telefonunuza transfer edin.

Cihazı kapatın, recovery modunda çalıştırın. TWRP ana menüsünde Install‘a dokunun ve Lineage OS 15 paketini seçin, flash’lamak için gerekli olan kaydırma hareketini uygulayın.

Yine Install menüsünden aynı işlemi Google Apps için de gerçekleştirin.

Cihazı yeniden başlatabilir ve Android 8.0 Oreo işletim sistemi versiyonunun tadını çıkarabilirsiniz. İlk açılışın biraz zaman alabileceğini hatırlatalım. Soru, değerlendirme ve yorumlarınız için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.