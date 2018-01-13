LG G7 Daha da İnceltilmiş Çerçeveler İle Gelebilir

Geçtiğimiz haftalarda yaptığımız haberde LG’nin yeni G serisi için farklı bir isimlendirmeye gitmek istediğinden bahsetmiştik. Ancak yeni amiral gemisi her şeye rağmen G7 ismini alabilir. Cihazın nisan ayında satışa sunulması bekleniyor ve ilk işlenmiş görüntüleri ortaya çıktı bile. Görünüşe bakılırsa üst ve alt çerçeveler LG G6’dan bile daha ince olacak ve yandakiler ise neredeyse yok olmuşlar.

Render edilmiş görüntüye göre ön tarafta etkileyici bir ekran gövde oranı bulunuyor ve LG G6’dan kesinlikle daha yüksek. Ekran 18:9 FullVision özelliklerinde olacak ve iki adet özçekim kamerası bulunacak. Bunlar kulaklık girişinin hemen solundalar ve sağ tarafa ise yakınlık sensörü ile LED göstergesi yerleştirilmiş.

Sol yanda iki buton olduğu görülüyor ve güç butonu muhtemelen arka tarafa konumlandırılmış. Eğer LG, G7’yi gerçekten 2018’in ikinci çeyreğinde çıkartırsa büyük ihtimalle Snapdragon 845 ve Quick Charge 4.0 ile gelecektir. Diğer özellikleri arasında iris tarayıcı ve bazı uygulamaların kilitlenebilmesi var.