Sony Xperia XA2, XA2 Ultra ve L2 Ön Siparişe Açıldı

Sony üç yeni orta sınıf akıllı telefonunu CES etkinliğinde bu hafta tanıttı. Bunlar Xperia XA2, XA2 Ultra ve L2. Telefonların üçü de hem ABD hem de Birleşik Krallık’ta ön siparişe sunuldu.

Best Buy firması ürünlerin ABD’deki dağıtımını üstlenmek için sorumluluk almış. Şirket XA2 için 349 USD, XA2 Ultra için 449 USD ve L2 içinse 249 USD fiyat etiketini kullanıyor. XA2 gümüş, siyah, mavi ve pembe renklerine sahip. XA2 Ultra ise gümüş, siyah, mavi ve altın. En hesaplı model L2 için siyah, altın ve pembe renkleri sunuluyor. Cihazların hepsi tek SIM yuvası ile gelmekte.

Açıklamalara göre cihazlar 16 Şubat tarihinde erişilebilir olacaklar. Bir diğer ilginç nokta ise bunların parmak izi okuyucusuna sahip ABD’deki ilk Sony modelleri olacakları. Birleşik Krallık’ta ise Clove ve Unlocked Mobiles adında iki farklı web sitesinde cihazların ön siparişe açıldığı görülmekte. İlk firma için modeller ayın sonunda stokta olacak, diğer şirket ise 22 Ocak’ta kargolamaya başlanacağını bildirmiş. Modellerin ülkemize girip girmeyecekleri henüz bilinmiyor.