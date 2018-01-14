Alcatel’in Üç Yeni Akıllı Telefonu Bu Hafta Tanıtılabilir

CES 2018 akıllı telefon duyuruları konusunda pek hareketli geçmiyor. Zira tüm ilgilerin şu sıralar Alcatel’in tanıtacağı 1, 3 ve 5 serisi akıllı telefonların üzerinde olmasının sebebi bu. Bu telefonların kötü oldukları anlamına gelmiyor. Ancak 100, 200 ve 300 dolar aralığında olmaları dikkatleri üzerlerine topluyor.

Bunu fırsat bilen Alcatel bu cihazların tanıtımını ve piyasaya çıkarılmaları sürecini topluca hızlandırabilir. Zira etkinlikten gelen iddialara göre özellikle bu hafta telefonlar hakkında birçok bilgi yayınlanacakmış. Eğer iddialar doğru çıkarsa Alcatel’in 1x, 3v ve 5 serisi çözümlerini beklenenden daha kısa zamanda piyasada görebiliriz.

Bu telefonların ülkemize gelip gelmeyecekleri henüz bilinmiyor fakat şirket ABD’de Amazon’la anlaşmayı ve satış rakamlarını böylece artırmayı planlamış. Bilgi henüz doğrulanmış değil ancak Twitter gibi sosyal platformlardan bunun haberlerini her an alabiliriz.