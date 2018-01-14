Samsung Katlanabilir Ekranlı Telefonlarını Sergiledi

Etkinlikler birçok üretici için geleceğe dair planladıkları ürünlerini sergileme imkanı tanıyor. Endüstrinin içinden anonim bir kaynağın bilgisine göre Samsung, CES 2018 fuarında kapalı kapılar ardında üzerinde uzun bir süredir çalıştığı katlanabilir ekranlı telefonlarının ilk tasarımlarını sergiledi.

Her ne kadar şu an konsept aşamasında oldukları belirtilse bile Samsung’un bu telefonları 2019 gibi çok yakın bir tarihte piyasaya çıkartacağı belirtiliyor. Aynı kaynaktan gelen bir diğer bilgi ise oldukça ilginç; zira bu cihazların birçoğunun gayet fonksiyonel oldukları söylenmiş.

Bu cihazın ne olduğuna gelirsek, ihtimaller Galaxy X’e işaret ediyor. Demosu yapılan ürün 7.3 inç boyutunda bir ekrana sahip, 21:9 en-boy oranında ve ikiye katlanabiliyor. Bunu geçmişte epey yaygınlaşan kapaklı telefonlara benzetebiliriz ancak teknik engellerden dolayı telefon katlandığında mükemmel biçimde düz görünmüyor.

Diğer demo ünitesinin ise dışa doğru katlanabildiği ve diğer modele kıyasla daha az kavisli olduğu belirtilmiş. Samsung yetkilileri bu tasarımın dayanıklılık sorunu yaşadığını ve bunun zamanla düzeltileceğini belirtmişler. Bu da kendisinin ikinci jenerasyon katlanabilir model olarak gelebileceğine işaret ediyor.

Samsung bu mart ayında katlanabilir ekranlar geliştirmeye başlayacak ve bu panelleri eylül ayında üretime sokacak. Final ürünün geniş kapsamlı üretimi (Galaxy X’in içe katlanan versiyonu) kasım ayında başlayabilir. Samsung’un UX tasarımında yaşadığı büyük engel halen devam ediyor görünüyor.