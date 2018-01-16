Android‘li akıllı telefonlarda Gizli Video Çekimi yapmak için kullanılabilecek başarılı bir uygulama ile karşınızdayız. Bu, şüphesiz biraz karmaşık bir mesele fakat zaman zaman gizli video çekimi yapmak için sebepleriniz olabilir. Yasal mercilere kanıt sunmak üzere ya da çocuğunuzu heyecanlandırmadan doğal haliyle görüntü almak isteyebilirsiniz. Bu tür senaryolarda Android işletim sistemli akıllı telefonunuz önemli bir görev üstlenebilir. Android‘de Gizli Video Çekimi için yararlanabileceğiniz ücretsiz bir çözüm var.

Android: Gizli Video Çekimi Nasıl Yapılır?

Uygulamanın adı Secret Video Recorder. Android 4.2 ve daha güncel işletim sistemli akıllı telefonlara yüklenebilen araç Google Play’deki benzer işlevdeki araçlara kıyasla daha gelişmiş özellik ve seçenekler barındırıyor.

Uygulamayı Google Play uygulama mağazasından yükledikten sonra çalıştırın. Tahmin edebileceğiniz üzere görevini yerine getirebilmek için çeşitli bileşen ve özelliklere erişim izni talep ediyor. İzin Ver butonunu kullanın.

Araç için Diğer uygulamaların üzerini çiz özelliğini de etkinleştirmeniz lazım.

Şimdi uygulama ayarlarına göz atalım. Hide app icon seçeneği ile uygulamanın simgesini uygulama tepsisinden gizleyebilirsiniz. Dial *#6789#* to open app seçeneği uygulamayı açmak için kullanabileceğiniz arama kısayolunu düzenlemenizi sağlıyor. Video kayıt için de benzer bir arama kısayolu var, onu da yine iki altta yer alan seçenek ile düzenleyebilirsiniz. Aramayı tabii ki telefon uygulamasından yapacaksınız, bu durumda video kaydı otomatik olarak başlıyor. Durdurmak için yine aynı karakterleri tuşlayıp arama yapıyorsunuz.

App notification seçeneği uygulama için bildirimleri etkinleştirmenizi sağlıyor. Camera Settings bölümündeki ayarlardan ön – arka kamera seçimini yapabilir, video çözünürlüğünü belirleyebilir ve video süresini kısıtlayabilirsiniz.

Security bölümünden uygulamaya erişime desen, görünmez desen ya da kilit önlemi koyabilirsiniz. Alt kısımdaki seçenekler tahmin edebileceğiniz üzere kaydedilen videoların Google Drive bulut depolama servisine yüklenmesine olanak tanıyor. Videoların yalnızca WiFi ağına bağlıyken yüklenmesi mümkün ki videoları bulut ortamına yedekleyeceksiniz bu seçeneği etkinleştirmenizi öneriyoruz.

Uygulama ana ekrana Quick record adlı, kolayca kayda başlama imkanı sağlayan bir buton da ekliyor. Dilerseniz bunu kaldırabilirsiniz. Kayıt için yukarıda da bahsettiğimiz gibi belirlediğiniz karakter dizisini telefon uygulamasında tuşlayıp arama yapabiliyorsunuz.

Kaydettiğiniz videolara uygulama arayüzündeki Video sekmesinden ulaşabilirsiniz.

Soru, yorum ve değerlendirmeleriniz için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.