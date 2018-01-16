Gizli Lenovo Telefon Parlak Arka Kapağıyla Dikkat Çekti

ZUK Mobile bölümü 2017 Nisan’da kapanmış ancak Lenovo bazı yüksek profilli yöneticileri kendinde tutmuştu. ZUK’ın eski CEO’su olan Chang Cheng gizemli bir Lenovo marka telefonun parlak arka kapağını gösteren fotoğrafı kişisel Weibo profili üzerinden sızdırdı.

Fotoğraf yeni bir Lenovo cihazının yolda olduğunu gösteriyor. Ancak bu ZUK Z2’nin yerini alacak muhtemel bir cihazı bekleyen ZUK hayranları arasında kafa karışıklığı oluşturdu. Zira böyle bir telefonun Lenovo Z3 olarak isimlendirilmesi ihtimali mevcut.

Chang Cheng şu anda ürün planlama yöneticisi olarak şirkette görev yapıyor ve görünüşe bakılırsa Lenovo’nun izleyeceği birçok yeni yoldan biri bu.

ZUK cihazları Aralık 2016’dan bu yana üretilmiyor. Ancak bütçeye uygun cihazlarda amiral gemisi çipsetler sunma fikri bugün Çin’deki Moto telefonlarında devam ediyor. Moto Z2 Play stok Android yerine ZUI arayüzü ile gelmekte.