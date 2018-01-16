iOS cihazınızda mobil oyunları oynarken aynı anda, Twitch üzerinden, oynadığınız oyunu diğer Twitch kullanıcılarıyla paylaşabilirsiniz.

iOS: iPhone’da Oyun Görüntüsünü Twitch’e Aktarma

iPhone’da oyun görüntüsünü Twitch‘e aktarmak için iOS 11 ve üzeri sürümü iPhone, Twitch hesabı ve Mobcrush isimli uygulamaya gereksinim vardır. Mobcrush’u telefonunuza indirmek için buraya tıklayın.

Mobcrush uygulamasını akıllı telefonunuza indirdikten sonra uygulamada oturum açın. Oturum açmak için Mobcrush hesabı oluşturabilir veya Facebook ya da Gmail hesabınızı kullanabilirsiniz.

Twitch hesabınızı uygulamaya giriş yaptığınız hesaba bağlamak için uygulama ana ekranının sol üst köşesinde üst üste yer alan çizgilere dokunun ve çıkan seçeneklerden Yayınla‘ya dokunun. Açılan ekranda Twitch logosuna basın ve hesabınızı bağlayın.

Telefonunuzda Ayarlar > Kontrol Merkezi > Özelleştir‘e giderek ekran kayıt aracını iPhone’unuzun Kontrol Merkezi’ne ekleyin.

Ekran kayıt aracını Kontrol Merkezi’ne ekledikten sonra, Twitch’te görüntülerini paylaşacağınız mobil oyuna girin ve ekranı aşağıdan yukarıya doğru kaydırarak Kontrol Merkezi’ni açın, buradan ekran kayıt özelliğini aktifleştirmek için ekran kayıt düğmesine basılı tutun. Kayıt ekranı menüsünde Kaydet seçeneğini Kamera Rulosu yerine Mobcrush yapın.

Şimdi oyun oynamaya başlayabilirsiniz.

Oynadığınız oyunun görüntülerinin, oyunun sesi ile yayınlanmasını isterseniz telefonun mikrofonun açık olduğundan ve iPhone’unuzun sessiz modda olmadığından emin olun.

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