Eğer telefonunuzun fabrika ayarlarına geri dönmesini istiyorsanız, Lenovo Moto G4 Hard Reset atma işlemini uygulayabilirsiniz.
Lenovo Moto G4 Hard Reset Atma
İlk önce Güç tuşunu kullanarak ekranınızı açın.
Ardından telefonunuzun Ayarlar menüsünden Yedekle ve sıfırla bölümüne erişin.
Fabrika ayarlarına sıfırla seçeneğine dokunarak işleme devam edin.
Gerekli uyarıları dikkate aldıktan sonra, işlemi başlatmak için Cihazı sıfırla seçeneğine dokunun. Aklınıza takılan soruları uzmanlarımıza sorabilmek için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.