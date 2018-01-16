LG G7’nin Baştan Tasarlanma İhtimali Var

Koreli bir medya kaynağına göre LG’nin yeni başkan yardımcısı Cho Sung-jin G7’nin baştan tasarlanmasını isteyebilir. Zira Sung-jin yaptığı son açıklamada sırf rakiplerinin cihaz çıkarması nedeniyle kendilerinin de çabucak bir cihaz çıkarmayacaklarını vurgulamış.

Kaynakta cihazın tanıtımının mart ayı yerine nisan ayına erteleneceği ve bunun tarihinin de muhtemelen Çin Yeni Yılı’nda açıklanacağı (16 Şubat) belirtilmiş. Bir diğer önemli nokta da firmanın LG G7 için henüz güçlü bir satış noktası belirmemiş olması. Bu bilgi şirketin kalbinden, bir yöneticiden gelmişti ve korkulan şey ise V serisinin de bu bahaneyle ertelenecek olma ihtimali.

LG Electronics’in yeni pazarlama stratejileri üzerinde çalıştığı Cho’nun CES duyurusu üzerine yorum yapan bir resmi halka ilişkiler yetkilisi tarafından açıklanmıştı. Başkan yardımcısı kendilerinin şu anki modelleri elde tutmaya devam edeceklerinin ve daha fazla G ve V serisi varyasyonlar çıkaracaklarının sinyalini verdi. Yeni model her ne kadar LG G7 olarak isimlendirilse de donanım özellikleri ve pazarlama noktasında kesinleşmemiş noktalar olduğu ortada.