Android 8.0 ve 8.1 Oreo’ya Xposed Framework Beta kurulumu için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Android işletim sistemli akıllı telefonunda root erişimini sağlayan meraklı kullanıcılar genellikle cihazlarına Xposed Framework yüklemeyi ve bu uygulamanın kullanma imkanı sağladığı işlevsel modüllerden yararlanmayı tercih ediyor. Xposed Framework’un geliştiricisi Rovo89 Google’ın Ağustos ayında resmi olarak duyurduğu ve kullanıma sunduğu Android Oreo işletim sistemiyle uyumlu Xposed Framework Beta sürümünü hazırladı.

Android 8.0 ve 8.1 Oreo’ya Xposed Framework Beta Kurulumu

Gerekenler

TWRP veya CWM Recovery kurulumu

Root erişiminin sağlanması

Android 8.0 / 8.1 Oreo işletim sistemi versiyonu

Boş depolama alanı

Hazırlık

Settings – Security menüsünden Unknown Source seçeneğini etkinleştirin.

menüsünden seçeneğini etkinleştirin. İşletim sistemi versiyonu ve işlemci mimarinizle uyumlu olan Xposed Installer APK ve Xposed Framework ZIP dosyalarını indirin.

ve dosyalarını indirin. Kurulum yönergelerini izleyin.

İndirmeler

Gördüğünüz gibi cihazınız Android 8.0 versiyonunu çalıştırıyorsa SDK26, Android 8.1 versiyonunu çalıştırıyorsa SDK27 dosyasını edinmeniz gerekecek. İşlemcinizin mimarisini bilmiyorsanız CPU-Z uygulaması ile öğrenebilirsiniz.

Android Oreo Xposed Framework Kurulumu

Xposed Installer 3.1.4 APK dosyasını yükleyin fakat uygulamayı çalıştırmayın.

Flash’lanabilir Xposed Framework ZIP dosyasını akıllı telefonunuza transfer edin.

Cihazı güç tuşunu kullanarak kapatın. Recovery modunda çalıştırın.

Recovery menüsünde Install seçeneğine dokunun ve cihaza aktarmış olduğunuz ZIP dosyasını seçip flash’lama için gerekli olan kaydırma hareketini uygulayın.

Geri dönün ve Wipe Cache seçeneğini kullanın.

Akıllı telefonu yeniden başlatın. İlk açılış biraz uzun sürebilir. Cihaz kullanıma hazır hale geldiğinde Xposed Installer uygulamasını çalıştırabilir ve modülleri yüklemeye başlayabilirsiniz.

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