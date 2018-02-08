Huawei P11 / P20 Lite iPhone X Benzeri Çift Kameraya Sahip

Sıradaki Huawei amiral gemisi 27 Mart’ta tanıtılacak ancak gelecek sızıntılarla çoğu detay muhtemelen önceden öğrenilmiş olacak. En yeni 3 boyutlu görüntüler Huawei P11 / P20 Lite’ı ortaya çıkardı ve görünüşü ile şirket uygun fiyatlı amiral gemisi serisine de bir “çentik” atmış görünüyor.

CAD şemalarına bakılırsa telefon 148.6 x 71.2 x 7.4 mm boyutlarında ve kameradaki çıkıntıyla beraber 8.4 mm oluyor. Ekran çaprazda 5.7 inç ve köşeleri yuvarlatılmış.

P11 Lite (veya P20 Lite, ismi henüz doğrulanmadı) görüntüleri aynı zamanda arkada dairesel bir parmak izi okuyucusuna ve iPhone X’dekine benzeyen bir çift kamera düzenine işaret ediyor.

Söylentiler 2200 x 1800 piksel çözünürlüğe sahip, 19:9 ekran oranını gösteriyor. Yonga seti Kirin 970 veya orta düzey Kirin 659’un güncellenmiş bir versiyonu olabilir. İşletim sistemi büyük ihtimalle Android Oreo tabanlı EMUI 8.0 olacak.