Snapchat, anlık olarak fotoğraf ve video paylaşmayı sağlayan bir sosyal medya uygulamasıdır. Takipçilere istediğiniz gibi fotoğraf ve video atabilir, 24 saatlik süreyle bunları Snapchat’te yayımlayabilirsiniz. Ancak tüm bunları yaparken Snapchat hesabınızın kapatılmaması için dikkat etmeniz gereken ipuçları var.

Snapchat de tıpkı diğer uygulamalar gibi, kullanıcıların yaptığı paylaşımlar konusunda, kullanıcılarını korumaya ve onları bilgilendirmeye çalışıyor. Örneğin, uygunsuz görüntüler paylaşan kullanıcılar Snapchat’in engeline takılıyor ve Snapchat, kurallarına aykırı paylaşım yapan kullanıcılarının hesabını askıya alıyor.

Snapchat Hesabının Kapatılmaması İçin İpuçları

Snapchat hesabınızın, Snapchat’in kurallarına aykırı olmaması için ilk olarak paylaştığınız hikayelerde cinsellik ve hakaret içeren görüntülerin olmamasına özen gösterin. Aksi taktirde hesabınızın tamamen kapatılır.

Snapchat’in hesabınızı kapatması için bir diğer neden ise Snapchat’e kaydolurken girdiğiniz e-postayı doğrulamamış olmanızdır. Snapchat’e kaydolduğunuz e-posta veya telefon numarasını doğrulamadıysanız Snapchat bir süre sonra hesabınızı kapatacaktır. Snapchat profilinizi oluşturmayı tamamlamak için, girdiğiniz telefon numarasını veya e-posta adresini doğrulayın.

Üçüncü parti uygulamalar, Snapchat kurallarını ihlal eder. Hikaye görüntüleme sayısı artırıcı, arkadaş sayısı artırıcı ve diğer üçüncü parti, Snapchat tarafından desteklenmeyen uygulamalar Snapchat hesabınızın tamamen kapatılmasına neden olur. Snapchat’in hesabınızı kapatmasını istemiyorsanız üçüncü parti uygulamaları kullanmayı sona erdirin. Üçüncü parti uygulamaların, hesabınızı ele geçirebileceğini ve kötü niyetli paylaşımlar yapabileceğini de unutmayın.

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