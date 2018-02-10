Android Nougat işletim sistemine sahip AMOLED ekran teknolojisiyle donatılmış Samsung telefonunuza, AMOLED ekranlara uygun Android Nougat teması indirebilir, akıllı telefonunuzun kullanıcı arayüzünü şık bir tasarıma sahip yapabilirsiniz. AMOLED ekranlı Samsung telefonlara uygun Android Nougat teması için yazımızı okumaya devam edin…

AMOLED Ekranlı Samsung Telefonlara Uygun Android Nougat Teması

Android Nougat’a sahip akıllı telefonunuza AMOLED ekrana uygun tema uygulamak için telefonunuzda Ayarlar’a girin ve Temalar‘a dokunun. Daha sonra Diğer Temalar seçeneğine tıklayın. Açılan ekranda, ekranın sağ üstündeki Daha Fazla‘ya dokunarak Ara‘yı seçin. Arama bölümüne Black Onix yazın ve temayı telefonunuza indirin. Son olarak AMOLED ekrana ve Android Nougat’a uygun Samsung temasını telefonunuza uygulayın.

Black Onix’te siyah renk ön plandadır. Bunun da iyi bir yönü vardır: Şarjı yavaş tüketir. Eğer siyah renkte bir duvar kağıdına veya temaya sahipseniz şarjınız açık renkli duvar kağıtlarına göre daha az şarj tüketir. Black Onix temasının kilit ekranı fotoğrafı siyah renkte ve bu fotoğrafın üzerinde mor, turkuaz renkleri içeren üç tane çizgi yer alıyor.

Temanın ana ekran duvar kağıdında kullandığı duvar kağıdı da kilit ekranıyla aynıdır. Uygulamaların simgeleri de bu duvar kağıdının rengine uyumlu olarak tasarlanmış çemberlerin içinde yer alıyor.

Uygulamaların listelendiği menü de ana ekrandan farksızdır. Uygulamalar burada da, duvar kağıdındaki renklere uyumlu olarak renklendirilmiş çemberlerin içinde yer alıyor.

Ayarlar ekranı da siyah, mor ve turkuaz renklerine bürünmüş simgelerle doludur. Telefon numarası yazma ve kişi arama panelindeki arama butonu, sayılar da bu renklerle eşleşmiştir.

Temanın bildirim paneli de siyah ve turkuaz rengi ile tasarlanmış. Bu, telefon ekranına şık bir görünüm kazanmaktadır.

Tema, klavyeyi de kendisi gibi siyah ve turkuaz renk ile donatmış. Klavyedeki tuşların yanlarından geçen ufak turkuaz çerçeve, klavyeye güzel bir görünüm katmış.

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