Snapdragon 670’in Sözde Özellikleri Web’den Sızdırıldı

Aralık ayında Qualcomm’dan Snapdragon 845’in duyurusunu aldığımıza göre, dikkatimizi Qualcomm 600 serisi çiplerin başlıca modeli olan Snapdragon 670’e çevirebiliriz. Bu yonganın popüler Snapdragon 660 işlemcisinin yerini alması bekleniyor. WinFuture çipsetin iddia edilen bazı özelliklerini raporunda paylaşmış.

Raporlara göre Snapdragon 670, Snapdragon 835 veya Exynos 8895 gibi çok daha verimli, üst sınıf CPU’larla aynı donanım seviyesine ulaşması için 10 nm işlem sürecinden geçirilecek.

SD 670, Kryo 300 Silver olarak adlandırılan 6 yüksek verimli çekirdeğe sahip değiştirilmiş bir Cortex A55 kümesine sahip olacak. Bu arada yüksek performanslı küme iki Cortex A75 çekirdeğinden oluşacak ve Kryo 300 Gold adını alacak. Verimli çekirdekler 1.7 GHz’e, yüksek performanslı çekirdekler ise 2.6 GHz’e kadar hızlanabilecek. Performans Snapdragon 845 ve Snapdragon 660 arasında bir yere düşecek.

Her kümede 32 Kb L1 önbellek, 128 Kb L2 Önbellek ve 1024 Kb L3 önbellek var.

Adreno 615 GPU, Snapdragon 670 ile eşleşecek ve yoğun grafik seansları için 700 MHz turbo moduyla olmak üzere 430 MHz ile 650 MHz arasında çalışacak. GPU çift kamera destekleyecek (ve muhtemelen dört kameraya kadar çalıştırabilecek) ancak maksimum çözünürlük bilinmiyor. 670 için hazırlanan referans tasarımda 13 MP + 23 MP düzeni kullanılmıştı.

Çip, 1Gbps (teorik) hıza kadar çıkabilen Qualcomm’un X2x modemine sahip olacak. Çip aynı zamanda UFS belleğini ve eski eMMC 5.1 flaş standardını da desteklemiyor.

670’in özellikleri aralık ayında, Snapdragon 640 ve 460 gibi diğer bir kaçıyla birlikte sızdırılmıştı ancak 670’in özelliklerinin birçoğu yeni raporlarla uyuşmuyor.

Qualcomm henüz bu çipi duyurmadı ve MWC’de bunu yapmaya hazırlanıyor olabilir, çünkü orta-üst seviye yonga setlerinin sergilenmesi için uygun bir mobil konferans olacak. Ayrıca 670’in yılın ilk yarısında görünmeye başlayacağına dair söylentiler var, bu nedenle MWC’de bir lansman yapılması mantıklı olacaktır.