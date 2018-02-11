Sosyal medyada ilginç fotoğraf ve videoların daha çok beğeni kazandığına gün geçtikçe hepimiz şahit oluyoruz. Ancak ilginç fotoğraf ve videolar yaratmak telefonun Kamera uygulaması ile pek de mümkün olmayabilir. Google Play Store‘da yer alan fotoğrafçılık uygulamalarının bazıları ilgi çekici özelliklere sahiptir. Listemizde yer alan ilginç fotoğrafçılık uygulamalarını telefonunuza indirerek oluşturduğunuz fotoğrafları sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak daha çok beğeni toplayabilirsiniz.

Android İçin Dört İlginç Fotoğrafçılık Uygulaması

1- Microsoft Hyperlapse Mobile

Microsoft Hyperlapse ile akıllı telefonunuzun kamerasını kullanarak videolar çekebilir, videoları istediğiniz hız seviyesine getirerek videonuzu ilginç bir hale getirebilirsiniz. Hızlıca otobandan geçen arabaları Hyperlapse’i kullanarak video kaydına aldığınızı ve bu videoyu daha da hızlandırdığınızı düşünün. Ne kadar ilgi çekici değil mi?

Microsoft Hyperlapse’ı Android telefonunuza indirmek için buraya tıklayın.

2- Layout from Instagram

Layout from Instagram ile fotoğraflarınızı kolaj haline getirebilirsiniz. En fazla 9 fotoğraf ekleyebileceğiniz kolajınızı çeşitli kolaj kareleriyle düzenleyebilirsiniz.

Layout from Instagram’ı telefonunuza indirmek için buraya tıklayın.

3- Motion Stills

Motion Stills, çektiğiniz videolar GIF haline getirmenizi ve hızlandırılmış videolar çekmenizi sağlar. Çektiğiniz fotoğraflara komik yapıştırmalar da ekleyebilirsiniz.

Motion Stills’i Android telefonunuza indirmek için buraya tıklayın.

4- Hypocam

Hypocam, fotoğrafları siyah beyaz çekmenizi sağlar. Uygulamada fotoğraflarınızı da düzenleyebilirsiniz.

Hypocam’i indirmek için buraya tıklayın.

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