Android One MIUI’dan Fazla Oylanınca Xiaomi Twitter Anketini Kaldırdı

Geçen hafta Xiaomi insanların MIUI 9 ve Android One arasında seçim yapmalarını isteyen bir Twitter anketi paylaştı. Bildiğiniz gibi MIUI, Xiaomi telefonların çoğunda kullanılan ROM’un adı. Android One ise doğrudan Google’dan geliyor yani modifiye edilmemiş Android denebilir. General Mobile telefonlarında bunu kullanıyor.

Görünen o ki Xiaomi Android One karşısında kendi MIUI’sı ile bir zafer turu bekliyordu. Ancak insanlar Twitter’da aynı düşüncelere sahip değil. Not edilen son sayımda Android One yüzde 57 ve MIUI 9 yüzde 43’de kalmış. Gidişattan memnun olmayan Xiaomi ise tweet’i silmiş.

Ancak hiçbir şey internette gerçek anlamda kaybolmaz. Bunun geleceğini anlayan kullanıcılar ekran görüntüsü almayı ihmal etmemişler. Sanırım bunu yaparken şöyle düşünüyorlardı:

Xiaomi özellikle 14.000‘den fazla insanın oylamada bulunduğu ve bir o kadar fazlasının da gördüğü bir anketi silmek yerine yenilgiyi şık bir şekilde kabul etmeliydi. Kimse gerçekçi olarak Xiaomi’den tüm telefonlarını Android One’a taşımasını beklemiyor ancak Mi A1 gibi en az bir Xiaomi cihazı daha görmek isteyenler olabilir.

Xiaomi de bunu anlamış olmalı. İnsanlar yıllardır üreticilerden stok Android cihazları istemekteler ve tabii ki ortalama tüketici bu farkı önemsemiyor olabilir hatta bilemeyebilir ancak Twitter’daki insanlar mutlaka bunun farkındalar.

Her neyse oldukça eğlenceli bir olaydı. Gelecekte Xiaomi’den hızlı güncellemeler alan daha fazla stok Android cihazı görmek isteriz.