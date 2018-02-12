Android’de Ekranı Sürekli Açık Tutan Dört Uygulama

Telefondan bir kitap, uzun yazı okurken veya bir video izlerken telefon ekranı bir anda kararabilir. Telefon ekranının kitap okuma veya bir video izleme esnasında kararmasını önlemek için Google Play Store‘dan indirilen, ücretsiz, telefon ekranını sürekli açık tutan uygulamalar size yardımcı olacaktır.

Telefon Ekranını Sürekli Açık Tutan Uygulamalar

1- Wakey

Wakey, ekran zaman aşımı süresine engel olan bir Android uygulamasıdır. Uygulamanın kullanımı oldukça basittir. Uygulamayı indirdikten sonra telefonunuzda açın ve bir yazı okumaya veya video izlemeye başlamadan önce uygulama ana ekranındaki gri lambanın üzerine bir kez dokunun. Lamba turuncu renk yanmaya başladığında telefon ekranınız sürekli açık kalacaktır.

Uygulamayı telefonunuza indirmek için buraya tıklayın.

2- Stay Alive!

Stay Alive!, uzun bir yazı okuma ve video izleme esnasında Android telefonunuzun ekranını sürekli açık tutar. Bu uygulamanın kullanımı oldukça kullanışlıdır. Stay Alive’i kullanarak ekranı sürekli açık tutma özelliğinin hangi uygulamada etkinleştirmek istediğinizi belirleyebilirsiniz.

Uygulamayı buraya tıklayarak Android telefonunuza indirebilirsiniz.

3- Ekranı Açık Tut

Ekranı Açık Tut, telefon ekranının sürekli açık kalmasını sağlayan Android uygulamasıdır. Ekranın sürekli açık kalmasını istediğiniz uygulamaları seçebilirsiniz. Böylece telefon ekranının sürekli açık kalmasını belirlediğiniz uygulamaya girince bu özellik aktifleşir.

Ekranı Açık Tut’u buraya tıklayarak akıllı telefonunuza indirebilirsiniz.

4- Smart Screen

Smart Screen, telefon ekranının sürekli açık kalmasını sağlar. Telefonda kitap okuyacağınız veya video izleyeceğiniz ekrana girmeden önce Smart Screen’i açın ve özelliği etkinleştirin. Bu özelliği bildirim panelinden de kontrol etmek mümkündür.

Smart Screen’i buraya tıklayarak telefonunuza indirebilirsiniz.

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