Android’de En İyi 16 Ağır Çekim Video Uygulaması

Ağır çekim özelliğini kullanarak videolar çekerek, videolarınızın daha ilgi çekici hale gelmesini sağlayabilirsiniz. Ağır çekim video uygulamaları, videolarınızı yavaş hareket ettirmeyi ve videonun en önemli anını en ince detayıyla görmenizi sağlar.

Ağır Çekim Video Uygulamaları

1- Moto Camera

Motorola tarafından geliştirilen Moto Camera ile fotoğraf çekebilir, ağır çekim videolar kaydedebilirsiniz. Uygulamada, fotoğraf çekerken parlaklık, örtücü hızı ve ISO değeri üzerinde oynama yapabilir daha profesyonel fotoğraflar çekebilirsiniz. Moto Camera’da ağır çekim modu ayrı bir özellik olarak yer almaktadır.

Moto Camera’yı buraya tıklayarak Android telefonunuza indirebilirsiniz.

2- ASUS PixelMaster Camera

ASUS PixelMaster Camera ile profesyonel fotoğraflar çekebilirsiniz. Fotoğraf çekerken kameranın örtücü hızı, ISO ve parlaklık değerini kolaylıkla ayarlayabilirsiniz. Uygulamanın bir diğer güzel yanı ise, kullanıcılarına, video çekerken ağır çekim video özelliği sağlamasıdır. Ağır çekim videolar ile sosyal medyada arkadaşlarınızı şaşırtmak isterseniz ASUS PixelMaster Camera’yı telefonunuza indirebilirsiniz.

Uygulamayı indirmek için buraya tıklayın.

3- HTC Camera

HTC Camera, HTC tarafından geliştirilmiş bir fotoğrafçılık uygulamasıdır. Uygulamada profesyonel fotoğraflar çekebileceğiniz gibi videolar da çekebilirsiniz. Ağır çekim modu ve Hyperlapse modu ile videolarınızı daha ilgi çekici hale getirebilirsiniz.

HTC Camera’yı telefonunuza indirmek için buraya tıklayın.

Video Düzenleyici ve Ağır Çekim Video Uygulamaları

4- Free Slo Mo Video Editor

Free Slo Mo Video Editor, videolarınızı ağır çekim modunda düzenlemenizi sağlar. Uygulamada, düzenleyeceğiniz videonun en önemli anını yakalayabilir sadece o anını bile ağır çekim moduna alabilirsiniz.

Uygulamayı telefonunuza indirmek için buraya tıklayın.

5- Slow Motion Video FX

Ağır çekim videoları kaydetmeniz için geliştirilen Slow Motion Video FX, diğer ağır çekim video uygulamaları gibi videoyu yavaşlatır ve video sesini robot sesine dönüştürür. Uygulamada hem video çekebilir hem de telefon galerisinde yer alan videoları düzenleyebilirsiniz.

Uygulamayı Android telefonunuza indirmek için buraya tıklayın.

6- AndroVid

AndroVid‘i kullanarak telefonunuzun galerisinde yer alan videoları düzenleyebilir, videoları ağır çekim modu özelliği ekleyebilirsiniz. Uygulamanın temel amacı videoları düzenlemektir. AndroidVid’de videoyu kırpabilir, birden fazla videoyu tek bir video haline getirebilir, videonun üzerine metin ekleyebilir, fotoğraflardan slayt gösterisi oluşturabilirsiniz. Videolarınıza müzik eklemek de bu uygulama ile mümkün.

AndroVid’i indirmek için buraya tıklayın.

7- Coach’s Eye

Coach’s Eye, videolarınızı ağır çekim moduna almanızı sağlar. Videoda tam olarak hangi bölümün ve videoda yer alan nesnenin ya da kişinin hangi bölgesinin ağır çekim modunda oynatılacağını belirleyebilirsiniz.

Uygulamayı buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

8- Video Maker Video Editor

Video Maker Video Editor, video düzenleme uygulamasıdır. Android telefonunuza indirebileceğiniz bu uygulama ile telefonunuzda yer alan videoları istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. İstediğiniz bir videonun en önemli anının zaman aralıklarını seçerek seçtiğiniz bölüme ya da videonun tamamına ağır çekim modu uygulayabilirsiniz.

Uygulamayı buraya tıklayarak telefonunuza indirebilirsiniz.

9- Controlled Capture Lite

Bu uygulamayı kullanarak ağır çekim videolar kaydedebilirsiniz. Fotoğraf çekimi de yapabileceğiniz bu uygulamada kamera ayarları da yapabilirsiniz.

Uygulamayı buraya tıklayarak akıllı telefonunuza indirebilirsiniz.

10- Fast & Slow Motion Video Tool

Fast & Slow Motion Video Tool, telefonunuzda yer alan videoların oynatma hızını ayarlamanızı ve ayarladıktan sonra kaydetmenizi sağlar. İster çok hızlı ister çok yavaş olarak ayarlayabileceğiniz videoları istediğiniz formatta telefonunuza kaydedebilirsiniz.

Uygulamayı buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Video Oynatıcısı, Düzenleyicisi ve Video Boyutunu Küçülten Uygulamalar

11- Video Dieter 2

Video Dieter ile telefonunuzdaki videolarınızı ağır çekim moduna alabilir, tüm videoları daha küçük bir dosya boyutuna sığdırabilir ve tam uzunlukta WhatsApp, Telegram ve Facebook gibi sosyal medya, haberleşme uygulamalarında paylaşmanızı sağlar.

Uygulamayı buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

12- Videoshop

Videoshop, videolarınızı gerçek zamanlı olarak düzenlemenizi sağlar. Uygulamayı kullanarak, düzenlediğiniz videoda en önemli anı zaman çizelgesinde belirleyerek ağır çekim moduna alabilirsiniz. Videoda istemediğiniz bölümler varsa o bölümleri de Videoshop’un yardımıyla videodan atabilirsiniz.

13- Video Slow Reverse Player

Video Slow Reverse Player‘ı kullanarak telefonunuzdaki videoları yavaş veya hızlı moda alabilir, telefonunuza kaydedebilirsiniz.

Uygulamayı buraya tıklayarak telefonunuza indirebilirsiniz.

14- Slow Motion Frame Video Player

Bu uygulamada videolarınızı ağır çekime moduna alabilir, videodaki sesi ayarlayabilir ve videolara renk filtresi uygulayabilirsiniz. Düzenlemeleri daha sonra telefonunuza kaydedebilirsiniz.

Uygulamayı telefonunuza indirmek için buraya tıklayın.

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