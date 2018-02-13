Samsung Galaxy S8+ Android 8.0 Oreo kurulum rehberi ile karşınızdayız. Samsung’un geçtiğimiz yıl kullanıma sunduğu amiral gemisi konumundaki akıllı telefon modellerinden Galaxy S8+ serinin önceki modellerine kıyasla hayli farklı ve yenilikçi bir tasarım anlayışıyla geliyordu. Cihaz üst düzey donanımsal özellikleri ve şık tasarımını başarılı bir arayüz olan Samsung Experience ile tamamlıyor.

Samsung’un bu üst düzey akıllı telefonu kutusundan Android Nougat işletim sistemi versiyonuyla çıkıyordu. Google’ın Ağustos 2017’de Android 8.0 Oreo işletim sistemi versiyonunu resmi olarak duyurmasıyla birlikte üreticiler kolları sıvadı ve ilk etapta güncel üst düzey modeller için çalışmalar başladı. Samsung, Android Oreo güncellemesi için birkaç tane Beta versiyonu hazırladı ve nihayet stabil final versiyon hazır hale getirildi. Galaxy S8+ Türkiye’de Android 8.0 Oreo güncellemesini almaya başladı. Tabii güncelleme bildirimi tüm cihazlara aynı anda ulaşmıyor. Sabırsız kullanıcılar için neyse ki elle kurulum imkanı da var. Samsung Galaxy S8+ Android 8.0 Oreo kurulum işlemi için ele alacağımız aşamaları izleyebilirsiniz.

Samsung Galaxy S8+ Android 8.0 Oreo Kurulum Rehberi

Hazırlık

Samsung Galaxy S8+ Android 8.0 Oreo Yükleme Aşamaları

Üst kısımda anlatılan işlemleri uygulayın, gerekli araçları indirip yükleyin. Odin yazılımını çalıştırın.

Akıllı telefonu USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın. Akıllı telefonu kapatın. Güç + ses azaltma + Bixby tuşlarına basılı tutun. Cihaz download modunda açılacaktır. Odin arayüzünde ID:COM bölümü mavi renge bürünmeli.

İndirdiğiniz dört parçalı ROM dosyasını ekran görüntüsündeki gibi BL, AP, CP ve CSC bölümlerine dek gelecek şekilde seçin.

Start butonuna tıkladığınızda flash’lama işlemi başlatılacaktır.

İşlem tamamlandığında üstteki ekran görüntüsünde olduğu gibi PASS! uyarısını göreceksiniz.

Akıllı telefonunuzun bilgisayarla olan bağlantısını sonlandırabilir, cihazı yeniden başlatabilir ve artık Android 8.0 Oreo işletim sistemi versiyonunun tadını çıkarabilirsiniz.

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