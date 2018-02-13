Bu yazımızda Türk Telekom TT175 Stock ROM yükleme işlemini ele aldık. Göstereceğimiz yöntem ile telefonunuza sadece Stock ROM değil, Custom ROm yüklemesi de yapabilirsiniz. Ancak bunun için Custom ROM dosyasını bulmanız gerek. İşleme başlamadan önce kişisel verilerinizi yedeklemeyi ihmal etmeyin. İşlemleri uyguladıktan sonra aldığınız hata veya sorunların sorumluluğunun kendinize ait olduğunu hatırlatalım.

İndirilmesi gerekenler

Buraya tıklayarak SP Flash Tool’u indirebilirsiniz.

ROM dosyanızı buradan bulabilirsiniz.

Hazırlık

Türk Telekom TT175’i bilgisayara bağlamadan önce USB hata ayıklamasını aktif etmeniz gerek. İlk olarak Ayarlar kısmına girerek Telefon hakkında kısmına erişin. Ardından Derleme numarası adlı seçeneğe 6-7 kez art arda dokunun. Bu sayede Geliştirici seçenekleri görünür hale gelecektir. Ayarlar menüsüne geri dönerek Geliştirici seçeneklerine girin ve USB hata ayıklamasını etkinleştirin.

Size vermiş olduğumuz bağlantıdan SP Flash Tool’u indirin.

Türk Telekom TT175 Stock ROM Yükleme

Öncelikle SP Flash Tool klasörünün içerisinde yer alan flash_tool dosyasına çift tık atın.

Şimdi ise, karşınıza gelen ekranda sağ tarafta bulunan Scatter-loading butonuna basın. Bu sayede ROM dosyanızı seçebilirsiniz.

Program yükleme için ayarlamaları kendisi yapacaktır. Ardından telefona dönün ve Güç tuşunu kullanarak kapanmasını sağlayın.

Kapandıktan sonra, Güç + Ses kısma tuşlarına basılı tutarak, USB kablo ile Türk Telekom TT175’i bilgisayara bağlayın.

Bilgisayarınız telefonunuzu algıladıktan sonra, Download butonu ile Türk Telekom TT175 Stock ROM yükleme işlemini başlatabilirsiniz.

İşlem bitiminde karşınıza gelen Download Ok penceresi sonrası programı kapatın. USB kablonuzu bilgisayardan çekin ve telefonunuzu yeniden başlatın.

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