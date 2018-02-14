Android’de En İyi Üç Hatırlatıcı ve Yapılacaklar Listesi Uygulaması

Android telefonunuzda hatırlatıcı ve yapılacaklar listesi uygulamaları günlük iş düzeninizi yoluna sokmak için işinize yarayabilir. Bu uygulamaları kullanarak gün içerisinde yapmanız gereken işleri ve yapılacakları Android telefonunuz üzerinden kontrol edebilirsiniz. Hatırlatıcı ve yapılacaklar listesi uygulamaları size her gün bildirim göndererek sizi harekete geçirir.

Arkadaşınızın, aile üyenizin veya sevgilinizin doğum gününü hatırlamayı, bu uygular sayesinde garanti altına alabilirsiniz. Özellikle de alışverişe gideceğiniz zaman neler alacağınızı da bu uygulamalara not edebilirsiniz.

Hatırlatıcı ve Yapılacaklar Listesi Uygulamaları

1- Stuff

Stuff, Android telefonunuzun ana ekranına ekleyebileceğiniz bir Widget’tır. Bu Widget’ı ana ekranınızda yönetebilirsiniz. Stuff’ı kullanarak gün veya hafta içerisinde neler yapacağınızı ana ekranınıza not edebilirsiniz.

Stuff’ı buraya tıklayarak akıllı telefonunuza indirebilirsiniz.

2- 2Do

Yapmanız gereken işleri 2Do isimli uygulamaya not ederek, uygulamanın size yapılacak işleri hatırlatmasını sağlayabilirsiniz. 2Do, ücretsiz bir Android uygulaması olmakla beraber oldukça kullanışlı bir uygulamadır. İstediğiniz tarihe bir hatırlatma notu koyarak, işi yapacağınızı hatırlatmasını istediğiniz 2Do, belirlediğiniz tarihte size oluşturduğunuz hatırlatıcıyı bildirim olarak gönderir.

2Do’yu buraya tıklayarak telefonunuza indirebilirsiniz.

3- I Remember

Gün içerisinde yapacağınız ve I Remember‘ın size hatırlatmasını istediğiniz işleri telefonunuzun kilit ekranına not edebilirsiniz. Bu uygulama hem hatırlatıcı hem de kilit ekranı uygulamasıdır. I Remember ile telefonunuzun kilit ekranına yazdığınız notları renklendirebilir, yapılacak işlerinizi telefon kilit ekranını açtığınız her zaman karşınızda görebilirsiniz.

I Remember’ı Android telefonunuza indirmek için buraya tıklayın.

Hatırlatıcı ve Yapılacaklar Listesi Uygulamaları hakkında tüm sorularınızı bize forumumuz üzerinden yeni konu açarak iletebilirsiniz. Forumumuza buraya tıklayarak gidebilirsiniz.