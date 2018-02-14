Sony Xperia XA Ultra Sıfırlama Sonrası Google Hesabı Sorunu ve Çözümü

Sony Xperia XA Ultra sıfırlama sonrası Google hesabı sorunu ve sorunun çözümü için ne yapabileceğinize bakacağız. Japonya merkezli teknoloji firması Sony’nin ilgi gören akıllı telefon modellerinden Xperia XA Ultra’ya sahipseniz ve cihazı herhangi bir sebeple fabrika ayarlarına döndürdüyseniz ilk açılışta önceki Google hesabıyla oturum açmanız istenebilir. Bu hesabın parolasını anımsayamıyor olabilir, yeni bir hesapla giriş yapmak isteyebilirsiniz. Bunun için ele aldığımız aşamaları basitçe izlemeniz yeterli olacaktır.

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