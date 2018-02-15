ZTE Axon 7 Android 8.0 Oreo Beta güncellemesi ile ilgili bir gelişme söz konusu. Çin merkezli teknoloji firması ZTE’nin 2016 ilkbaharında kullanıcılarla buluşturduğu Axon 7 akıllı telefon üst düzey donanımsal özellikleri rakip firmalara kıyasla daha uygun fiyata sunuyordu. Şık tasarımıyla da beğeni toplayan akıllı telefon kutusundan Android 6.0.1 Marshmallow işletim sistemiyle çıkıyordu ve son olarak Android 7.1.1 Nougat güncellemesini aldı.

ZTE Axon 7 Android 8.0 Oreo Beta Güncellemesi

Ülkemizde ZTE Türkiye garantili olarak satın alınabilen ve ABD’de de başarılı satış miktarlarına ulaşan cihaz için Android 8.0 Oreo güncellemesi Beta programı başlatıldı. ZTE’nin ABD birimi tarafından hayata geçirilen bu proje ile akıllı telefonun A2017U model numaralı varyantına sahip olan tecrübeli kullanıcılar güncellemeyi test etmek üzere davet ediliyor. Güncellemenin stabilitesi iyileştirildiğinde daha fazla kullanıcı programa dahil edilecek. Final stabil versiyonun Nisan ayından itibaren dağıtılmaya başlanabileceği konuşulmakta.

ZTE Axon 7 akıllı telefon 151.7 x 75 x 7.9 mm boyutlarında ve 175 gram ağırlığında. Cihazın 5.5 inç genişlikli AMOLED ekranı 2560 x 1440 piksel çözünürlük değerine sahip. Bu büyük ekran Gorilla Glass 4 teknolojisi ile çizilmelere karşı dayanıklı hale getirilmiş.

Cihaza güç veren Qualcomm’un Snapdragon 820 yongasetinde iki adet 2.15 GHz Kryo, iki adet 1.6 GHz Kryo işlemci çekirdeği ile Adreno 530 grafik işlemcisi bulunmakta. 4 GB RAM, 64 GB kapasiteli dahili depolama birimi, depolama alanını genişletmek için microSD kart yuvası, arka yüzde 20 MP çözünürlüklü f/1.8 ana kamera, ön yüzde 8 MP çözünürlüklü f/2.2 selfie kamerası ve 3250 mAh kapasiteli pil gibi bileşenler var.

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