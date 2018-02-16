Sıradaki ZTE nubia Z Akıllı Telefonu Snapdragon 845 ile Gelecek

Sıradaki ZTE nubia Z iddialara göre bazı heyecan verici detaylara sahip olabilir. Telefonun günümüzün en güçlü çipsetlerinden Snapdragon 845’den güç alacağı söyleniyor. Z17 için bu Snapdragon 835 idi ve yeni sızdırılan nubia NX606J içinse görünüşe göre Snapdragon 845 olacak.

Nubia Z17 17:9 en-boy oranına sahip ilk telefonlardan biri olmuştu. NX606J kod numarası ne nubia ne de Z ismini çağrıştırmıyor ancak cihaz nubia Z19 olarak anılabilir. Çünkü günümüzün popüler en-boy oranı, 18:9 uzunluğunda bir ekrana sahip olacak. Çözünürlüğü ise 1,080 x 2,160 piksel olacak.

Snapdragon 845 çipseti Android 8.0’ı çalıştırıyor ama nubia olması işletim sisteminin büyük oranda özelleştirileceği anlamına geliyor. 6 GB RAM (oldukça iyi) ve 32 GB depolama alanı (Z17’nin yarısı) diğer önemli detaylar arasında.

AnTuTu puanı biraz beklenmedik ve Galaxy S9+ ile yakın olduğu görülmekte.