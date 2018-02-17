Çift Kıvrımlı Meizu 15 Plus Ekran Koruyucusu ile Görüntülendi

Meizu 15 Plus ile ilgili geçtiğimiz aralık ayından bu yana sızıntılar gelmekteydi ve son olarak telefonunun canlı bir fotoğrafı ortaya çıkmıştı. Şimdiyse akıllı telefonunun işlenmiş görüntüleriyle karşı karşıyayız ve bu kez üzerinde cihazın çift kıvrımlı ekranı için hazırlanmış bir ekran koruyucusu olduğu görülüyor.

Meizu 15 Plus

Ekran koruyucu üreticilerinin tek ihtiyaç duydukları şey çalışacakları cihazın ölçüleridir. O nedenle kaynakta cihazın içindekilerine dair bilgiler bulmamız mümkün değil. Ancak işlenmiş görüntüler minimum düzeyde çerçeveler kullanıldığını doğruluyor.

Meizu’nun parmak izi okuyucuyu nasıl yerleştireceği belli değil. Zira ön tarafta bunun için ayrılmış bir alan yok ve daha önce sızdırılan canlı fotoğraflarda arka tarafta böyle bir yapı bulunmuyordu. Vivo’nun ekranın içine yerleştirdiği parmak izi sensörünü göz önüne alırsak belki Meizu da bunu planlıyor olabilir. 10-LED flaşın Meizu’ya özel olacağı ise şimdilik kesinleşti.