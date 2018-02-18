Samsung Galaxy Note 8 açılmama sorunu ve sorunun çözümü için ne yapabileceğinizi ele alıyoruz. Samsung Galaxy Note 8 akıllı telefon sahibi misiniz? Cihazınız açılmıyor mu? Endişeye kapılmanıza gerek yok, birçok kullanıcı bu sorunla karşı karşıya kalabiliyor. Akıllı telefonu açmak için uygulanabilecek basit ve küçük bir yöntem var.

Samsung Galaxy Note 8 Açılmama Sorunu ve Çözümü

Samsung Galaxy Note 8 akıllı telefonunuz güç tuşuna bastığınızda açılmıyorsa ya da cihaz açılmasına rağmen yanıt vermiyorsa ne yapmanız gerektiğini açıklıyoruz: Akıllı telefonun güç ve ses azaltma butonlarına basın ve tuşlara yaklaşık yedi saniye kadar basılı tutun. Bu işlemi uygulamadan önce mümkünse cihazı şarj etmeye başlayın.

Cihazınızda hard reboot işlemi gerçekleştirilecek. Endişelenmeyin, bu işlem Galaxy Note 8 akıllı telefonunuza hiçbir şekilde zarar vermeyecektir. Bazen cihazın açılışı biraz zaman alabilir ya da yazılım takılabilir, bazen de diğer sorunlar kaynaklı yanıt alamama durumu olabilir. Akıllı telefonun yeterince şarj olduğundan eminseniz ve bu yöntemle sonuç alamıyorsanız teknik servisten destek talep etmenizi öneriyoruz.

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