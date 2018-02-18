Samsung Galaxy Tab S2 9.7’ye Android 8.1 Oreo yüklemek için izlenmesi gereken aşamaları ele alıyoruz. Güney Kore merkezli Samsung’un 2015 yazında kullanıcılarla buluşturduğu Galaxy Tab S2 9.7 tablet o dönem için orta – üst seviye donanımsal özellikler barındırıyordu. Cihazın kutusundan Android 5.0.2 Lollipop versiyonuyla çıkan varyantları Android 6.0.1 Marshmallow, Android 6.0.1 Marshmallow işletim sistemi versiyonuyla gelen varyantları ise Android 7.0 Nougat güncellemesini almıştı.

Bu tablete TWRP recovery yüklenip root atıldığı takdirde geliştirici LuK1337‘nin hazırladığı Lineage OS 15.1 custom ROM çözümü ile Android 8.1 Oreo versiyonuna geçiş imkanı var.

ROM henüz yeni olduğu için sorun ve eksikleriyle ilgili yeterli bilgi yok. Hemen her custom ROM çözümünde olduğu gibi bu ROM’un da çeşitli sorun ve eksikleri olabilir. Bu nedenle ROM’u flash’lamadan önce nandroid yedeğinin alınması önem teşkil ediyor. Kişisel bilgileriniz için buradaki uygulamalardan birisini kullanarak yedek almanız öneriliyor. USB Debugging seçeneği etkinleştirilmeli. Cihazı yeteri kadar şarj ettiğinizden emin olun.

Samsung Galaxy Tab S2 9.7’ye Android 8.1 Oreo Yüklemek (Custom ROM)

NOT: Custom ROM yüklemelerinin ardından cihazda bazı bileşen, uygulama ve servisler sorun çıkarabilir veya hiç çalışmayabilir. Stock ROM’a geri dönmek durumunda kalabilirsiniz. İşleme başlamadan önce bu risklerin olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Sorumluluğun tamamen kendinizde olduğunu unutmayın. İşlemin -devam ediyorsa- cihazı garanti kapsamından çıkaracağını belirtelim.