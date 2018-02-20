OnePlus Bu Kez Sokaktaki İnsanların Telefonlarını Parçalıyor

OnePlus’ın geçmişi birçok ilginç reklam kampanyası ile dolu. Bu seferki de izlerken sizi biraz gerecek türden. OnePlus 5T bu kez rekabetin çıtasını yükseltiyor.

Reklamda OnePlus 5T Apple’ın iPhone X ile kafa kafaya yarıştırılıyor. Ancak hepsi bu değil; iPhone 8, Samsung’un Galaxy S8 ve Note8’i de hedefte olanlar arasında. İnsanlardan istenen telefonlarının kilidini açmaları, fotoğraf çekmeleri ve müzik oynatmaları gibi günlük hayatta yapılan basit şeyler.

Sonucu doğrudan söylemek istemiyoruz ancak önceki OnePlus One kampanyasını andıran kareler göreceğinizi belirtebiliriz.