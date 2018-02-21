Samsung Galaxy S9 Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Samsung Galaxy S9 ve Galaxy S9+ bu pazar tanıtılacak ve bir aydan kısa bir süre içerisinde raflarda olma ihtimalleri var. Koreli kaynaklara göre ülkedeki büyük servis sağlayıcıları ön siparişleri 28 Şubat’ta almaya başlayacak; Samsung’un etkinliğinden sonraki çarşamba günü.

Tüm dünyada satışların 16 Mart’ta başlaması bekleniyor ve telefonu ön sipariş verenlere bir hafta önceden teslimat yapılacak.

Fiyatlandırma konusunda yeni bir bilgi yok. Son duyduğumuzda Galaxy S9’un 910 euro olması bekleniyordu.

Diğer taraftan Kore’nin kayıp telefon bürosu veritabanında “SM-G965N” kod adına sahip yeni bir telefon bulundu. Dikkatli kullanıcılar bunun Galaxy S9+ ve S9’un kod numarası olduğunu farkettiler. Daha ilginci ise listede 256 GB ve 64 GB isimleri de geçmekte. Yani 128 GB’dan bahsedilmiyor. Bunlar sırasıyla S9+ ve S9’un dahili depolama alanları olacak.

S9 ile S9+ arasındaki belirgin farklardan bir diğeri de bellek kapasitesi. Normal Galaxy S9’un RAM’i 4 GB iken S9+ 6 GB olacak. 3 GB RAM bugün yeterli kabul edilen bir kapasite. Galaxy S9 çıkış tarihi