Xiaomi Blackshark Snapdragon 845 ve 8 GB RAM ile Görüntülendi

Blackshark isimli yeni bir akıllı telefonun benchmark listesine girdiği öğrenildi. Üreticinin adı geçmiyor olsa da, kullanılan kod adı Çinli şirket Xiaomi’ye işaret ediyor görünüyor. Zira şirket Black Shark Technology’nin sahibi konumundaydı.

AnTuTu’nun listelediği ana özellikler arasında Snapdragon 845 çipset, 2160 x 1080 piksel çözünürlüğünde ekran ve 8 GB RAM bulunuyor.

Listeleme aynı zamanda Android 8.0 Oreo ve 32 GB dahili depolama alanını da göstermiş. Xiaomi’nin hâlihazırda bir oyuncu telefonu üzerinde çalıştığı iddiaları vardı ve Blackshark bu anlamda aranan kan olabilir. Firmanın amacı oyuncu telefonu Razer Phone’a rakip olmak.