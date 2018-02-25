Alcatel 5 Resmi Olarak TCL Tarafından Satışa Sunulacak

TCL’nin resmi olarak doğruladığı ve “amiral gemisi” olarak nitelendirdiği Alcatel 5, her ne kadar orta sınıf donanım özelliklerine sahip olsa da, çıkışa hazırlanıyor.

Alcatel 5 IPS panel, 5.7 inç ekran ve 18:9 en-boy oranı ile geliyor. TCL ultra geniş ekran kavramına tamamen kendini adamış görünüyor. Çok ucuz telefonlarda dahi bu tasarım kavramını kullanıyorlar. Alcatel 5 HD+ (1440 x 720 piksel) çözünürlüğünde bir ekrana sahip ve kardeşi 3V gibi o da Barselona etkinliğinde tanıtılacak.

Alcatel 5’in asıl noktası tasarımı olacak. Ekranın etrafındaki ince çerçeveler ve neredeyse yok denebilecek alt çerçeve ile oldukça etkileyici görünüyor. Ancak ekran üzerine yerleştirilen yön butonları ile birleştirse kullanım rahatlığında sorunlar olabilir.

Telefonun gövdesi 152.3 x 71.1 x 8.4 mm ve ağırlığı ise 144 gram. Plastik kaplamaya sahip ancak sunulan siyah ve altın renklerle metalik görünüm kazandırılmış.

Alcatel 5

İçindekilere gelirsek; karşımıza MediaTek MT6750 çıkıyor ve RAM seçenekleri 2 GB ile 3 GB. Dahili depolama içinse 16 GB ile 32 GB sunulmuş. Kamerası 12 MP, f/2.2 lens açıklığı var ve EIS, Light Trace ve yavaş çekim gibi birkaç fazladan özellikle birlikte çift zamanlı LED flaş kullanılıyor. 12 MP doğal çözünürlüğü yetersiz bulursanız 16 MP fotoğraflar da çekebiliyorsunuz.

Özçekim kamerası 13 MP, f/2.0 ve 120 derece ana lensle birlikte ikincil bir 5 MP bulunduruyor ve LED flaş kullanıyor. EIS özelliği burada da var. Bilinmesi gereken önemli bir detay ise özçekim kameralarında sabit odak bulunması.

Çift Nano-SIM, modelin değişkenliğine bağlı olarak Cat.4 LTE hız, Bluetooth 4.2, GLONASS destekli GPS, Wi-Fi b/g/n, microUSB 2.0, tüm modellerde standart FM radyo ve yalnızca bazı modellerde bulunacak NFC diğer özellikler arasında. Arkaya yerleştirilmiş bir de parmak izi okuyucusu var. İşletim sistemi göreceli olarak eski sayılabilecek Nougat ROM çalıştırıyor. Yüz tanıma ile ekran kilidini kaldırmak mümkün ve tüm bunlar 3,000 mAh bataryadan besleniyor.

Her ne kadar amiral gemisi değil yakıştırmasında bulunsak da Alcatel 5 aslında oldukça rekabetçi bir fiyat ürün çünkü 230 EURO fiyat etiketi ile geliyor.