Samsung Galaxy S9 ve S9+ Yeni Donanımıyla Resmiyet Kazandı

Samsung Galaxy S9 ve S9+

Samsung firması Galaxy S9 ve Galaxy S9+ ikilisini Barselona etkinliğinde tanıttı. Yeni cihazlar Samsung’un 2018 amiral gemileri olacak.

Her iki S9 ve S9+ önceki serilerden alışılmış “cam-sandviç” tasarımını kullanıyor. Suya dayanıklılar, alüminyüm gövdeleri var ve kıvrımlı Gorilla marka koruyucu cam kullanıyorlar. Yerine geçtikleri önceki S8’ler aynı görünümdeler ancak biraz daha ince çerçeveler kullanıyorlar.

Tasarımdaki ufak farklılıklar arasında iyi gizlenmiş iris tarayıcı ve düzgünce yerleştirilmiş parmak izi okuyucu var. Alt hoparlör için farklı ızgara kullanılmış.

Her iki Quad HD çözünürlüklü Infinity Super AMOLED ekran yerini koruyor. Galaxy S9 5.8 inç büyüklüğünde ekrana sahipken Galaxy S9+ 6.2 inç, tıpkı geçen yılki gibi. Samsung OLED ekranlarında bu kez daha da derin siyahlar vaat ediyor.

Galaxy S9 ve S9+ Kuzey Amerika ve Çin hariç her yerde Exynos 9810 çipseti üzerinde çalışacak. Yeni çipset üçüncü nesil sekiz adet 2.8 GHz Mongoose ve dört adet Cortex0A55 1.7 GHz çekirdeklerine sahip. Bunun yanında 18 çekirdekli Mali-G72 GPU ve 4GB (S9) ile 6 GB (S9+) RAM var.

Kamera yeni Galaxy’lerin asıl farklı oldukları nokta. 12 MP ana kamera şimdi farklı lens açıklıklıklarına sahip: f/1.5 ve f/2.4. Optik sabitleme, çift piksel otomatik odaklanma ve tek bir LED flaş sunuluyor.

Özçekim kamerası doğrudan S8’den ödünç alınmış; 8 MP, f/1.7 lens ve otomatik odaklanmaya sahip.

Galaxy S9+ özel olarak ikincil bir telefoto kamera kullanıyor. Note 8’deki ile aynı. 12 MP sensör, f/2.4 lens, OIS ve çift piksel otomatik odaklanma var.

Her iki akıllı telefon 4K 60 kare/saniye videoları HEVC formatında kaydediyor. Aynı zamanda 720p 960 kare/saniye yavaş çekim desteği var. Xperia ile Galaxy S9 arasındaki bir büyük fark ise otomatik etkinlik tespiti. Yavaş çekim kameraları daha çabuk çalışıyor ve değerli anlar hiçbir zaman kaçırılmıyor. Samsung klipleri daha kolay düzenleme ve tek dokunuşla gif olarak dışarı alma imkanı sunuyor.

Son olarak, her iki S9 ve S9+ üst sınıf Dolby Atmos destekli Harman AKG stereo hoparlör ile geliyorlar. Samsung bunların S8 hoparlörlerinden yüzde 40 daha sesli olduğunu söylüyor.

S9 ikilileri Android Oreo çalıştırıyor ve en son Grace UX ile geliyorlar. Yeni AR surat ifadeleri desteği, iyileştirilmiş KNOX ve iris tarayıcı ile yüz tanıma için özel güvenlik duvarı sunuluyor.

Galaxy S9 ve S9+ bataryaları S8 ve S8+ ile aynı. Burada bir değişiklik yok.

Her iki telefon gelecek ay Gece Yarısı Siyahı, Mercan Mavisi, Titanyum Gri ve Leylak Pembesi renkleriyle satışa sunulacak. Fiyatlandırma ve hangi ülkelerde erişilebilir olacağı bilgileri henüz paylaşılmadı.