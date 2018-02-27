Samsung Galaxy S9 duvar kağıtlarını sunuyoruz. Güney Kore merkezli teknoloji firması Samsung, MWC / Mobil Dünya Kongresi’nde yeni amiral gemisi akıllı telefon modelleri Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus’ı tanıttı. Duyuru zaten beklenmekteydi ve birçok kullanıcı için sürpriz olmadı. Galaxy S8 ve S8+ akıllı telefon sahiplerinin cihazlarını güncellemeleri için bir sebep yok fakat bu durum Galaxy S9 akıllı telefonun duvar kağıtlarından yararlanılamayacağı anlamına da gelmiyor.

Samsung’un yeni üst düzey akıllı telefonları beklendiği gibi 18.5:9 en-boy oranına sahip ekranlarla geliyor. Bu durum ilk kez geçen yıl satışa sunulan Galaxy S8 ve S8+ akıllı telefonlarda karşımıza çıkmıştı. Galaxy S8, Galaxy S8+ veya Galaxy Note 8 modellerinden birisine sahipseniz bu duvar kağıtları ekranınızın en boy oranıyla tam olarak uyumlu. 16:9 en boy oranına sahip ekranlı bir akıllı telefonunuz varsa dahi bu duvar kağıtları ekranınızda güzel duracaktır, yalnızca üst ve alt kısımda biraz kırpma etkisi oluşacaktır.

Samsung Galaxy S9 Duvar Kağıtlarını İndirin

Akıllı telefonların ABD versiyonlarında Snapdragon 845, aralarında Türkiye’nin de olduğu birçok ülke ve bölgedeki varyantlarda ise Exynos 9810 yongaseti bulunuyor. Galaxy S9 4 GB, Galaxy S9+ ise 6 GB RAM’e sahip. Galaxy S9+ arka kısımdaki iki kamerasıyla dikkat çekiyor. Her iki akıllı telefonda da değişken kamera diyaframı var ve bu sayede düşük ışık koşullarında dahi tatmin edici kamera performansı vaat ediliyor.

Galaxy S9 ve Galaxy S9+ akıllı telefonlarda 18 adet stock duvar kağıdı mevcut. Bu duvar kağıtlarının yer aldığı arşiv dosyasını buradan indirebilirsiniz.

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