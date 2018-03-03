Apple Watch Tüm Akıllı Saatlerden Daha Çok Sattı

IDC tarafından yayımlanan son ankete göre Apple Watch 2017 son çeyreğinin en çok satan akıllı saati olmuş. Yalnızca dördüncü çeyrekte Apple yaklaşık 8 milyon adet sevk gerçekleştirmiş ve bu 2016 senesi aynı çeyreğinde 5.1 milyon idi. Bu çeyrekte şirketin pazar payı %14.4 ile Fitbit ve Xiaomi’nin gerisindeyken %21 ile 2017’de herkesi geride bıraktı.

Tüm yıl içinde Apple 17.7 milyon satışa ulaşmış oluyor. 2016 senesinde 11.3 milyon Apple Watch satılmıştı. Yıllık bazda pazar payı %10.8’den %15.3’e çıkmış oluyor.

Ancak bir nokta var; paylaşılan tüm bu rakamlar bütün giyilebilir kategorisini kapsıyor. Apple için bu sadece Apple Watch demek. Diğer şirketler içinse sattıkları her tür giyilebilir ürün anlamına geliyor. Xiaomi için 28 USD’lik Band 2 bile buna dahil. Bu da Apple’ın rakamlarını daha da etkileyici kılıyor.

Daha adil bir karşılaştırma yapmak istersek karşımızda yalnızca akıllı saatlerin kıyaslandığı bir tablo var. Burada Apple 8 milyon adet satmış ve bu da tüm markaların toplamından bile fazla demek. Kısaca söylemek gerekirse; satılan her iki akıllı saatten biri şimdi Apple Watch.

Ucuz fitness bantları sayesinde giyilebilir marketi hâlâ büyümeye devam ediyor. Ancak rakamlara baktığımızda Motorola’nın neden bu işten çekildiğini daha iyi anlıyoruz. Yalnızca tek bir markanın akıllı telefonu ile çalışan bir akıllı saat olmasına rağmen herkes Apple Watch istiyor.