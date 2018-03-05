LG X4 Güney Kore’de Duyuruldu

LG firması Güney Kore’de bütçeye uygun yeni bir akıllı telefon tanıttı. Cihazın ülkedeki adı LG X4 ve 297,000 Güney Kore won’una yani şu anki kur farkına bakıldığında yaklaşık olarak 275 USD fiyat etiketi ile markete giriş yapacağı resmi olarak belirtilmiş.

Bütçe dostu X4 5.3 inç ekrana sahip bir Android telefon olacak. 1280 x 720 piksel çözünürlük sunan cihaz Qualcomm’un Snapdragon 425 çipsetinden beslenecek. Bu çipsetin yanında 2 GB RAM, 16 GB dahili depolama alanı ve microSD desteği bulunacak. Arka tarafta 8 megapiksel ana çekim kamera ve önde ise 5 megapiksel özçekim kamera yer alacak. Diğer özellikler arasında parmak izi okuyucusu, LG Pay desteği, LTE bağlantı desteği, Wi-Fi 802.11n, 3000 mAh batarya ve Android 7.1.2 Nougat işletim sistemi bulunacak.

Telefon Güney Kore’deki SKT, KT ve LGU+ servis sağlayıcıları üzerinden Siyah ve Altın renkleriyle satışa sunulacak. Cihazın diğer ülkelerde hangi isimle satışa sunulacağı ise henüz bilinmiyor.