Sony Xperia XZ2 ve XZ2 Compact Ön Sipariş İçin Hazır

Geçtiğimiz ay MWC’de piyasaya sunulan Sony’nin Xperia XZ2 ve XZ2 Compact akıllı telefonları Avrupa’daki ön sipariş için hazırlar. XZ2 İngiltere’de Amazon üzerinden 699 Sterlin’e satışa çıkacak. Tek SIM modeli Sıvı Siyah, Benzin Mavisi ve Sıvı Gümüş renklerine sahip olacak ancak ikili SIM modeli şu anda yalnızca Sıvı Siyah ile verilecek. Tüm versiyonlar 5 Nisan’da satışta olacak.



XZ2 Compact Amazon’da 529 Sterlin’den fiyatlandırılıyor, ancak sadece siyah rengini alabiliyorsunuz ve aynısı çift SIM modeli için de geçerli. Her ikisi de 5 Nisan’da çıkıyor. XZ2 Compact’ı Yosun Yeşili veya Mercan Pembesi rengi ile isteyenler Clove mağazasını tercih edecek ancak daha fazla ödeme yapmaları gerekecek (599 Sterlin). Öte yandan bu perakendeci ilk kargolamaları 2 Nisan’da yapmayı planlıyor.

Amazon ürünlerini Almanya, İtalya ve İspanya için de listeledi. En ucuz fiyat XZ2 için 799 Euro, XZ2 Compact için ise 599 Euro. Bununla birlikte farklı ülkeler arasında fiyatlandırmada bazı değişiklikler var. XZ2 İtalya’da 819,14 Euro ve Compact ise 614,10 Euro tutarındalar. İngiltere’den farklı olarak istediğiniz rengi seçebiliyorsunuz. XZ2 ve XZ2 Compact ön sipariş tarihi Avrupa geneli için 6 Nisan‘ı gösteriyor.