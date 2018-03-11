Apple iPhone X boş kilit ekranı sorunu ve sorunun çözümü için neler yapabileceğinize bakacağız. iPhone X, şu anda bir akıllı telefonda olmasını isteyeceğiniz en iyi donanımsal bileşenlere ev sahipliği yapıyor. Apple’ın önceki nesil iPhone modellerine kıyasla başarılı olduğu açık olsa da maalesef hala iOS 11 işletim sistemini çalıştırıyor. iOS 11 ne yazık ki önceki iOS versiyonlarına kıyasla daha fazla sorun içermekte. Bu durum öyle bir noktaya ulaştı ki Apple yeni majör iOS sürümünde muhtemelen sorunları çözmeye ve stabiliteyi artırmaya odaklanmak zorunda kalacak.

iOS 11 kaynaklı sorunlar bu işletim sistemi güncellemesi alan tüm cihazlarda görülebiliyor, iPhone X de buna dahil. Bazı iPhone X kullanıcıları boş kilit ekranı sorunu yaşadıklarını ifade ediyor. Boş kilit ekranında duvar kağıdı, durum çubuğu ikonları, kilit etkin / devre dışı durumu ve ana ekran göstergesi görünse de bildirimler çıkmıyor. Bazı kullanıcılar durum çubuğu ikonlarının da kaybolduğunu belirtiyor.

iPhone X Boş Kilit Ekranı Sorunu ve Çözümü

Apple bu sorunun farkında görünüyor. Esasında geçtiğimiz aylarda yayınlanan minör güncellemelerle bu sorunun çözülmesi bekleniyordu fakat kullanıcılar hala bu sorunla karşı karşıya kalabiliyor. iOS güncellemesiyle bu sorun çözülene dek deneyebileceğiniz birkaç işlem var.

iPhone X’i Yeniden Başlatın

Bu, denenen ve genellikle başarıya ulaşılan bir yöntem. iPhone X’i güç tuşunu kullanarak basitçe kapatmanız ve daha sonra açmanız yeterli oluyor. Kilit ekranı normale dönüyor. Tek mesele sorunun bir ya da iki gün sonra tekrar belirmesi. Bu yöntem kalıcı bir çözüm değil.

Soft Reset

Cihaza soft reset atmayı deneyebilirsiniz. iPhone X’te ses artırma tuşuna basın, bu esnada ses azaltma tuşuna hızlı şekilde basın ve tuşu serbest bırakın, ardından yan butona basılı tutun. Sorunu birkaç gün boyunca görmeyeceksiniz.

Geri Yükleme Yapma

Cihazı Lightning kablosu ile iTunes yüklü kişisel bilgisayarınıza bağladıktan sonra restore / geri yükleme yapmayı da deneyebilirsiniz.

Apple’ın bu sorun üzerinde çalıştığı ve iOS 11.3 güncellemesiyle boş kilit ekranı sorununun çözülebileceği konuşulmakta. Umuyoruz yayınlanmasına uzun bir süre olan iOS 12 daha az sorun yaşatan bir işletim sistemi olur.

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