Samsung Galaxy S9 Kore’de Beklenen Etkiyi Oluşturmadı

Samsung’un evi sayılabilecek Güney Kore’de yeni Galaxy S9 ikilisi pek sıcak karşılanmış görünmüyor. Perakendicilerin raporlarına göre yeni cihazların S8 ve A8 ile olan benzerlikleri satışların zayıf kalmasına sebebiyet vermiş.

Yeni Galaxy S9‘lar daha erken çıkış yapmış olmalarına rağmen Güney Koreli telefon meraklılarının ilgisini çekmiyor. Bunun telefonların satışı için birçok servis sağlayıcısının özel fırsatlar ve kampanyalar sunmasına rağmen gerçekleşmiş olması ise dikkat çekici. Satıcılar müşterilerin S9 almadıklarını çünkü daha ucuz olan Galaxy S8 ve A8’den güçlükle ayırt edildiğini söylüyor.

Genç Koreliler arasında şu an en çok satın alınan cihaz Galaxy A8 (2018). Başlıca nedeni ise gelişmiş özçekim kamerası ve o kadar pahalı olmaması.

Galaxy S8‘in Kore’de büyük yankı uyandırdığını ayrıca belirtelim. Servis sağlayıcıları cihazı 180 USD’ye kadar ucuza sattılar ve satın alacak kullanıcılar için birçok sübvansiyonlar sunuldu. Ancak hükümet bu tür uygulamalara artık son verdi ve Galaxy S9’un sübvansiyonlu fiyatı şu an için 430 dolar ki aradı ciddi bir fark var.