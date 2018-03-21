iPhone‘daki iMessages’ta Link Önizlemelerini Devre Dışı Bırakmak için izlenmesi gereken aşamalara bakacağız. iMessages uygulaması üzerinden bir internet sitesi bağlantısı paylaştığınızda mesajlaşma uygulaması bir çeşit link önizlemesi üretiyor. Bu önizleme küçük bir görsel içermese de ilgili web sayfasının başlığını görüntülüyor. Ek olarak, bir URL kısaltma servisi kullansanız da önizleme işlemi bağlantının başlığını gösteriyor. Bununla birlikte, URL yeniden yönlendirmesini kaldırmıyor, bu nedenle spam’e maruz kalabilir veya pishing ataklarının hedefi olabilirsiniz. Önizleme çok fazla koruma sağlamıyor ve önizleme oluşturulduğunda bağlantı göndermek daha uzun sürebiliyor.

iOS: iMessages’ta Link Önizlemelerini Devre Dışı Bırakmak

Mesajlaşma uygulamasında iMessages’taki link önizlemelerini kapatmayı sağlayan dahili bir seçeneğe yer verilmiyor. Bu noktada elle giriş yapabileceğiniz küçük bir püf noktası devreye girebiliyor. Örneğin arkadaşınıza akillitelefon.com adresini iMessages üzerinden göndereceğinizde önizleme oluşmasını istemiyorsanız adresi

. http://www.akillitelefon.com/ .

şeklinde ön ve arka kısmında tam bir boşluk olacak şekilde gönderin. Link çok kısa bir süre içerisinde, önizleme olmadan arkadaşınıza gönderilecektir. Siz ve mesajı alan arkadaşınız bağlantıdan önce ve sonradaki boşluğu / durağı görmeyecektir. Bağlantıya dokunulduğunda sayfa Safari web tarayıcısı ile açılacaktır. Bu ipucu muhtemelen Mac OS üzerindeki iMessages uygulamasında da işe yarayacaktır.

Bu, açıkçası bağlantı göndermek için en sezgisel yol değil. Pano bağlantıları kopyalayıp yapıştırabilmenizi sağlıyor, böylece bir tane link göndermek için klavyeye geçmek zorunda kalmıyorsunuz. Bu yöntem ise sizi klavyeyi kullanmaya zorluyor. Bağlantı göndermek için iOS’teki paylaşım sayfasını kullanırsanız yine bu yöntemden yararlanamıyorsunuz.

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