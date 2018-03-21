Bir kaza eseri telefonunuzun ekranı hasar görmüş olabilir. Parmaklarınızın sağlığı için ekranınızı değiştirmeniz gerekiyor. Bu yazımızda sizlere Vodafone Smart Ultra 7 Ekran değişimi işleminin nasıl yapıldığını anlatacağız. İşlem sonrasında karşılaşabileceğiniz hata veya sorunların sorumluluğunun kendinize ait olduğunu unutmayınız.

Gerekli olan ekipmanlar

Yapıştırıcı

Sökme aparatı

Sıcak hava tabancası

Vodafone Smart Ultra 7 Ekran Değişimi

Vodafone Smart Ultra 7 Ekran değişimi işlemine başlamadan önce telefonunuzu kapatmanız gerek. İlk olarak Güç tuşuna basılı tutun. Ardından karşınıza gelen ekranda Kapat butonuna dokunun. Bu sayede telefonunuz birkaç saniye içerisinde kapanacaktır.

Şimdi ise arka kapağını kaldırın. Telefonunuzun arka yüzeyindeki vidaları tornavida ile sökmeniz gerekiyor. Tornavida yardımıyla vidaların hepsini söktükten sonra, sökme aparatınız ile plastik kısmı Anakarttan ayırın.

Anakartınızı yerinden çıkartmadan önce yapmanız gereken birkaç işlem var. Öncelikle bataryanızın metal kasasının vidalarını sökün. Ardından görselde göstermiş olduğumuz yerdeki bağlantı ucunu çekin. Artık bataryanızı yuvasından çıkartabilirsiniz.

Bataryayı çıkarttıktan sonra görselde göstermiş olduğumuz yerlerdeki bağlantı uçlarını sökün. Ardından Anakartı tutan bir kısım kalmadıysa Anakartı çıkartabilirsiniz.

Telefonun alt kısmında yer alan şarj soketi ve mikrofonun bulunduğu devre kartını yerinden kaldırabilmek için ısıtmanız gerekiyor. Sıcak hava tabancanız ile bir yandan ısıtırken, bir yandan da sökme aparatınız ile yerinden kaldırabilirsiniz.

Şimdi ise ekranınıza gelerek ısıtma işlemi uygulamanız gerekiyor. Bunun için sıcak hava tabancanınızı veya saç kurutma makinenizi kullanabilirsiniz.

Ekranınızı ısıttıktan sonra sökme aparatınızdan yardım alarak ekranınızı sökün. Yeni ekraınızı yerine yerleştirmeden önce yapmanız gereken bir işlem var. O da ekranınızı yerleştireceğiniz yüzeyin kenarlarına yapıştırıcı sürmek. Ve bu işlemide yaptıktan sonra yeni ekranınızı yerine oturtabilirsiniz.

Ekranınızı oturtmadan önce bağlantı ucunu arkaya doğru sarkıtmayı unutmayın. Sonrasında ise Anakartınızı yerine takın. Anakartınıza takılması gereken bağlantı uçlarının hepsini yerlerine takın. Ardından bataryanızı da yuvasına yerleştirerek gerekli vidalarını monte edin.

Şimdi ise plastik kısmı takın ve daha önceden sökmüş olduğunuz vidaları yerlerine monte edin. Artık arka kapağınızı takabilirsiniz. Son olarak göstermiş olduğumuz adımların hepsini eksiksiz olarak tamamladıysanız, Güç tuşuna basılı tutarak telefonunuzun açılmasını bekleyebilirsiniz.

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