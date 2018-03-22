Android‘li akıllı telefonlarda Uygulamalara Şifre Koyma işlemi için kullanılabilecek başarılı bir uygulama ile karşınızdayız. Günümüzde akıllı telefonlarımızda çok sayıda uygulama kullanıyoruz. SMS, anlık mesajlaşma uygulamaları, e-posta istemcileri, galeri, notlar gibi hassas bilgi, dosya ve yazışmalar içeren sayısız aracımız var.

Gün içerisinde akıllı telefonunuzu masada ya da şarjda bırakıp kısa süreli başından ayrılma durumu söz konusu olabilir. Meraklı gözler ve kötü niyetli kişilerin gizlilik ve güvenliğinizi ihlal etmesinin önüne geçmeniz lazım. Bunun için de Android‘li akıllı telefonunuzda hassas Uygulamalara Şifre Koyma yoluna gidebilirsiniz.

Android: Uygulamalara Şifre Koyma

AppLock, Google Play uygulama mağazasından en çok indirilen uygulama kilitleme araçlarından birisi konumunda. Hoş bir arayüze sahip olan uygulama ile cihazınızdaki uygulama, fotoğraf, video ve benzer içerikleri koruma altına alabiliyorsunuz.

Uygulamayı akıllı telefonunuza yükledikten sonra bir parola düzeni oluşturmanız lazım. Settings menüsüne yönlendirilince uygulamanın talep ettiği erişim izinlerini sağlamalısınız. Araç WiFi, Bluetooth, otomatik eşitleme gibi kısayollar için de parola koruması oluşturma olanağı sunuyor.

AppLock ayarlarında çeşitli kullanışlı özelliklere de yer verilmiş. Örneğin koruma altına aldığınız bir uygulamaya şifrenizi girerek erişim sağladıktan sonra belli bir süre için tekrar şifre sorulmasını önleyebiliyorsunuz. Bu özellik olmasaydı uygulamalar arası geçişte her defasında şifre girmeniz gerekirdi, bu da kullanım deneyiminizi olumsuz etkileyecekti.

Advanced Protection seçeneği ile akıllı telefonunuzdan uygulama kaldırılmasını önleyebiliyorsunuz. AppLock’un simgesini uygulama tepsisinden gizleme seçeneği de var.

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