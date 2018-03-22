Oppo F7’nin Tüm Özellikleri Ortaya Çıktı

Resmi Oppo F7 duyurusundan yalnızca birkaç gün uzaktayız. Ancak şimdi ortaya çıkan bu sızıntı Oppo için geriye duyuracak pek bir şey bırakmadı. F7’nin nasıl göründüğünü bir süre önce öğrenmiştik. Şimdiyse cihazın bütün özellikleri ortaya çıktı.

Oppo F7’de 6.23 inç LCD ekran bulunacak. Ekranın çözünürlüğü ise 1080 x 2280 piksel olacak. Diğer taraftan cihaz MediaTek tarafından geliştirilen Helio P60 çipsetini taşıyacak. Bu çipsetin içerisinde sekiz adet çekirdek bulunuyor (2.0 GHz hızında 4 adet A73 ve 2.0 GHz hızında 4 adet A53). Grafik tarafında ise Mali-G72MP3 var. Son olarak 6 GB RAM gibi etkileyici bir rakam karşımıza çıkıyor.

Oppo yüksek çözünürlüklere sahip özçekim kameraları ile tanınıyor. F7 için de durum farklı değil. Cihaz 25 MP yapay zeka ve bokeh destekli özel bir kameraya sahip.

Arka taraftaki 16 MP kamera ise otomatik sahne tanıma özelliğini kullanıyor. Diğer doğrulanan özellikler arasında 3400 mAh batarya ve yüz tanıma desteği sunan Color OS 5.0 var.

R15 ikilisi Oppo tarafından bir süre önce resmileştirildi. F7 duyurusu ise 26 Mart’ta gerçekleştirilecek.

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