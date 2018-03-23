LG Telefonlar İçin microLED Ekran Hazırlıyor

LG, Avrupa’da üç yeni markasını tescillendirmek için gerekli evrakları doldurdu ve bunların hepsi microLED ekranların pazarlanması ile ilgili. Şirketin tescillendirmek istediği ticari markalar XµLED, SµLED ve XLµLED isimlerine sahip.

Eğer LG bunları yeni ürünlerinde kullanmayı planlıyorsa kullanıcılar tarafından ne kadar iyi karşılanacağından emin değiliz. Zira “microLED” yerine “µLED” kullanmak biraz garip. Çünkü insanların bunları okuması problemli olabilir.

Başvuraya göre bu ticari markaların hedefi öncelikle akıllı telefonlar. Şimdiye kadar Samsung’dan büyük bir microLED TV hamlesi görmüştük ve Apple’ın giyilebilir cihazlar için microLED ekranları tercih edeceği söyleniyordu. Bu da akıllı telefon pazarında hangi firmanın mikro ekran panel üreteceği sorusuna ilk potansiyel cevabı vermiş oluyor, LG’yi.

LG‘nin aldığı tesciller yalnızca akıllı telefon pazarına yönelik değil. Bunlar arasında dizüstüler, tabletler, giyilebilir cihazlar ve sanal gerçeklik gözlükleri bile var. Bakıldığında LG bir ekranı olan hemen her şeyi eklemeye çalışmış. Yani microLED’ler sadece telefonlara özel olmayabilir.

Yaklaşan G7’nin (ya da hangi isim verilecekse) “MLCD+” paneliyle geleceği iddia ediliyor. Çünkü firma şimdilik P-OLED panel sevdasından vazgeçmiş durumda.

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