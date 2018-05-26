in Haberler

Apple’ın Samsung Davası 539 Milyon USD ile Sonuçlandı

Apple'ın Samsung Davası

Endüstrinin en büyük patent savaşının başlamasından yedi yıl sonra Apple, Samsung’a açmış olduğu davadan 539 milyon USD kazandı. Apple dava başlarken 1 milyar USD talep etmişti. 2012 yılında Apple’ın talebi kabul edilmiş ancak Samsung bu sonuca karşı çıkarak, yalnızca 28 milyon USD ödemeleri gerektiğini savunmuştu. Bu nedenle dava yeniden değerlendirmeye alındı.

Apple’ın Samsung Davası

Apple'ın Samsung Davası

Bu perşembe günü Kaliforniya, San Jose federal mahkemesi, cezayı Samsung’un ihlal ettiği yalnızca üç patent üzerinden vermekte karar kıldı. Bunlar telefonun köşeli kenarları, cihazın ön panelindeki çerçeveler ve ikonların ızgaradaki hizalanma biçimleri olarak sıralanıyor. Buna ek olarak, bir özelliğin çalışmasına yardımcı eden iki işlevsel patent de bu karara dahil edildi.

Beklenildiği gibi, Samsung‘un avukatı bu kararın bir kanıta bağlı olmadığını ve Koreli teknoloji devinin itiraz edeceğini açıkladı. Apple bu tarz hamlelerin her zaman para cezasını hafifletmek için yapıldığını söylerek yanıt verdi.

Soru ve görüşleriniz için forum sayfamızı kullanabilirsiniz.

BU KONUNUN İÇERİĞİNİ DEĞERLENDİRİN

Sitemizi ziyaret ettiğiniz için teşekkürler. Bu içeriği internette arayan diğer kullanıcıların daha kolay bulmasını sağlamak için yıldızlara tıklayarak yüksek bir değerlendirme yapın.

KötüOrtaİyiÇok İyiMükemmel

Yeniden görüşmek üzere!

İşleniyor...