Apple’ın Samsung Davası 539 Milyon USD ile Sonuçlandı

Endüstrinin en büyük patent savaşının başlamasından yedi yıl sonra Apple, Samsung’a açmış olduğu davadan 539 milyon USD kazandı. Apple dava başlarken 1 milyar USD talep etmişti. 2012 yılında Apple’ın talebi kabul edilmiş ancak Samsung bu sonuca karşı çıkarak, yalnızca 28 milyon USD ödemeleri gerektiğini savunmuştu. Bu nedenle dava yeniden değerlendirmeye alındı.

Apple’ın Samsung Davası

Bu perşembe günü Kaliforniya, San Jose federal mahkemesi, cezayı Samsung’un ihlal ettiği yalnızca üç patent üzerinden vermekte karar kıldı. Bunlar telefonun köşeli kenarları, cihazın ön panelindeki çerçeveler ve ikonların ızgaradaki hizalanma biçimleri olarak sıralanıyor. Buna ek olarak, bir özelliğin çalışmasına yardımcı eden iki işlevsel patent de bu karara dahil edildi.

Beklenildiği gibi, Samsung‘un avukatı bu kararın bir kanıta bağlı olmadığını ve Koreli teknoloji devinin itiraz edeceğini açıkladı. Apple bu tarz hamlelerin her zaman para cezasını hafifletmek için yapıldığını söylerek yanıt verdi.

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